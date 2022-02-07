Понедельник, 7 Февраля 2022 18:43

АрмИнфо. Председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека, оппозиционный депутат Тагуи Товмасян в рамках своих полномочий, в срочном порядке обратилась к действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Польши Збигневу Рау и его спецпредставителю на Южном Кавказе по вопросу незамедлительного возвращения армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо из парламентской комиссии по правам человека, Товмасян обратила внимание Действующего председателя ОБСЕ на недопустимость политизации Азербайджаном вопроса возвращения армянских военнопленных и выдвижения новых предусловий.

Она констатировала, что по прошествии столь долгого времени, после 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, вопрос возвращения армянских военнопленных из Азербайджана, по-прежнему, остается одним из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения.

"В сложившейся ситуации без жесткой реакции международных партнеров, мы не можем обеспечить реального прогресса. Известно, что затягивание процесса возвращения военнопленных, удержание людей в политических и военных целях является военным преступлением, а Азербайджан до сих пор не только не возвращает, но и политизирует этот вопрос, выдвигая всё новые предусловия.

Азербайджана, грубо попирая взятые международные обязательства по международному гуманитарному праву, в нарушение обеспечительных мер Европейского суда по правам человека, скрывает истинное количество армянских военнопленных и заложников. При этом Азербайджан недопустимым путем затягивает процесс репатриации вышеуказанных лиц, в том числе и женщин на родину", - подчеркнула Товмасян, напомнив также об постановочных судебных процессах, учиненных азербайджанским властями в отношении армянских военнопленных и заложников, о нечеловеческом обращении с ними и пытках, совершаемым на религиозной и расовой почве.

В этом ключе она констатировала, что инициируя незаконное уголовное преследование, Азербайджан пытается лишить армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся под его контролем, статуса предусмотренного Женевской конвенцией, тем самым, лишая их прав, привилегий и иных гарантий, предусмотренных указанной Конвенцией.

"Международная конвенция от 6 февраля 2007 года "О защите лиц, пропавших без вести в результате насилия" гласит, что никто не должен быть подвергнут насильственному исчезновению, даже в условиях войны. Отрицание наличия пленных или сокрытие информации о судьбе или местонахождении пропавшего без вести лица считается международным преступлением.

Принимая во внимание все вышеперечисленные обстоятельства и аргументы, рассчитываю, что возглавляемая Вами Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе окажет серьезное политическое давление на Азербайджан с целью соблюдения его международных обязательств. Армянские военнослужащие, гражданские лица, захваченные азербайджанскими военными должны быть немедленно освобождены и возвращены в Армению. Это должно быть сделано без каких-либо предварительных условий", - подчеркнула Товмасян.

Отметим, что сегодня при посредничестве ЕС и Франции, Азербайджан вернул Армении еще 8 военнопленных. Согласно сообщениям азербайджанской стороны, взамен на этот шаг, армянская сторона должна предоставить информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой карабахской войны и предполагаемых местах захоронений.

До сих пор неизвестно, сколько еще армян удерживается в азербайджанском плену. По оценкам правозащитников их несколько сотен, в том числе и женщины.