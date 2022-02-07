Понедельник, 7 Февраля 2022 17:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/3, 6/2, 11, 11/1 на улице Тотовенца, школа N164, ясли-детский сад N103 во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 8 на улице А.Ованнисян в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 45 в кв. “Исаакян”, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 в кв. “Туманян”, ясли-детский сад N3 в Аване, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 30, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна в Аги Анке; школа слабовидящих детей, общежитие колледжа № 11, корпус Министерства по чрезвычайным ситуациям, школа № 104, здание финансового техникума, школа-интернат, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 250, 269 на улице норки Айгинер, гостиница “Наири”, ООО “Евростан-Уют”, “Наири бизнес тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-15:00 подъезды 1-8 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 151/1-151/4 на улице Саркавага, жилые дома 13-17 на улице Н.Адонца, собственный дом 15/16 на улице Н.Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27/1 на улице Гарегина Нжде;

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 села Сагмосаван, Арташаван; частично села Уши и Оганаван;

12:00-15:00 квартал ‘Мугни’ в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:30-14:00 частично улицы Нжде, Нерсисяна, баграмяна в городе Арташат;

10:30-164:00 частично село Норашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Мясникяна, Спандаряна, Камо, Исаакяна, Комитаса, Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Микояна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-13:00 общины Балаовит, Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть, компании “Дукаго”, “Арцив”, производственная компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, ‘Манукян коньяк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00–15:00 жилые дома 240, 53-65, 104-115, 134-239 в квартале “Микрошрджан” и прилегающие территории в городе Раздан;

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично село Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравян, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), “ВТБ-Армения банк”, “АКБА-Кредит Агриколь банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Овк в общине Дилижан;

в Сюникской области:

09:40-10:40 жилые дома 8, 12, 16 на улице Лернагорцнери, жилые дома 1, 2, 3 на улице Чаренца и жилой дом 1 на улице Шаумяна в городе Каджаран.