Понедельник, 7 Февраля 2022 17:07

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Ваграм Думанян в ходе переговоров по видеосвязи с министром науки, исследований и технологий Ирана Мохаммадом Али Зольфиголем выразил надежду, что в скоро времени состоится тет-а-тет встреча министров двух стран.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Думанян напомнил, что через два дня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и это хороший повод с точки зрения повышения уровня существующего сотрудничества.

<Приятно иметь развитые и тесные отношения с дружественным и братским соседом. Знаком с достижениями иранских студентов, в частности, с их успехами на мировых соревнованиях по программированию. В связи с этим хотелось бы пообщаться со студентами дружественного Ирана и предложить рассмотреть возможность сотрудничества между студенческими командами в рамках престижного Международного студенческого соревнования по программированию (ICPC).

Мы ценим достижения иранских ученых в укреплении возможности сотрудничества с НИИ фундаментальных наук, а также в установлении новых связей в области математики и химии", - сказал глава МОНКС РА. Он также предложил придать импульс взаимодействия на уровне школьного образования: организации совместных летних лагерей и курсов изучения языков.

В свою очередь иранский министр выразил удовлетворение уровнем научного, социального и культурного сотрудничеством между двумя странами. Он проинформировал, что в Иране действует 44 университета, которые в мировой шкале занимают достаточно высокие места, много технопарков, наукоемких компаний. По словам иранского министра, профессора и ученые иранских вузов могут сотрудничать с армянскими вузами в различных областях, в тоже время, выразив готовность использовать научный и человеческий потенциал Армении.

"Мы протягиваем Армении дружескую и братскую руку, и готовы тесно сотрудничать в сферах науки и техники, использовать потенциал инноваций, реализуя все конструктивные предложения", - сказал Мухаммед Али Зольфиголь. Стороны также обсудили вопросы, связанные с созданием совместных технопарков и подготовкой соответствующих специалистов, мобильностью студентов двух стран, взаимным признанием дипломов, организацией взаимных визитов.