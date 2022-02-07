Понедельник, 7 Февраля 2022 16:03

АрмИнфо. Восемь армянских военнопленных вернулись на родину при посредничестве правительства Франции и ЕС.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, со стороны французского правительства и Делегации ЕС самолет с военнопленными в аэропорту встречали посол Франции в Армении Анн Луйо и глава представительства Евросоюза в РА Андреа Викторин.

Присутствующих в аэропорту приветствовал заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, который в своем выступлении высоко оценил помощь, оказанную в решении этой актуальной гуманитарной проблемы