Понедельник, 7 Февраля 2022 14:44

АрмИнфо.IDBank 7-го февраля 2022 года IDBank через публичную оферту выпустит первый транш (3-й в рамках проспекта облигаций, утвержденного решением № 1/392А председателем Центрального банка от 23-го июля 2021 года) долларовых номинальных купонных облигаций под аббревиатурой AMANLBB2FERO, со следующими условиями:

- Общий объем - 5 миллион долларов

- Количество - 50 тыс. штук

- Номинальная стоимость - 100 долларов США

- Срок обращения облигаций - 27 месяцев

- Годовая процентная ставка - 4%

- Облигации будут выплачиваться ежеквартально․

Облигации будут размещены с 7-го февраля по 4-oе мая 2022 года включительно. После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа» и будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

По словам финансового директора IDBank-а Армана Асатряна, облигации в настоящее время являются одним из самых надежных финансовых инструментов. «Наше общество, активные в финансовом мире граждане, воспринимают облигации как выгодный вариант инвестиций, и это действительно так․ Во-первых, владелец облигации получает необлагаемый налогом доход, кроме того, денежные средства, привлеченные по номинальным облигациям, считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Приобрести облигации IDBank-а можно заполнив соответствующую заявку и подав в Банк. После приобретения облигаций вся информация будет доступна в приложении Idram&IDBank, в разделе «Банкинг» - аббревиатуру, количество, номинальную стоимость, годовую процентную доходность, дату выплаты купона, дату погашения купона.

Вся информация об облигациях первого выпуска 2022 года доступна по ссылке.

Проспект Облигаций зарегистрирован в ЦБ РА, решением Председателя ЦБ PА N1/392A от 23-го июля 2021 года. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.