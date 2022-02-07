Понедельник, 7 Февраля 2022 14:41

АрмИнфо. Правозащитники проведут акцию протеста перед представительством ЕС в Армении.

"10 февраля в 14:00 собираемся перед представительством Европейского союза в Армении. К властям Армении у меня вопросов больше нет. Здесь все понятно. Но у меня есть вопросы и мне есть, что сказать тем, кто фиксирует "прогресс демократии" в Армении. Эти люди должны нести ответственность за свои оценки", - написал на своей странице в Facebook 7 февраля правозащитник Рубен Меликян после вердикта суда об аресте судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Бориса Бахшияна.

Отметим, что сегодня, 7 февраля, суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Давида Аргаманяна удовлетворил ходатайство СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении судьи Бориса Бахшияна сроком на два месяца.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Высший Судебный Совет разрешил возбудить уголовное преследование в отношении судьи Бориса Бахшияна и дал согласие на лишение его свободы. Основанием для осуществления уголовного преследования в отношении Бахшияна является то, что он, согласно СНБ, нарушил порядок определения меры пресечения. Это решение ВСС было раскритиковано как оппозиционными деятелями, так и судейским и адвокатским сообществами.

Стоит отметить, что в производстве именно судьи Бориса Бахшияна находится уголовное дело, касающееся легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который находился под страже несколько месяцев. Минасяну предъявлено обвинение в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору. На подготовительном этапе судья изменил меру пресечения командиру, освободив Минасяна из-под стражи.

В Генпрокуратуре заверяют, что начатое в отношении судьи Бориса Бахшияна преследование никак не связано с находящимися у него в производстве нашумевшими делами, в том числе с делом в отношении командира отряда <Сисакан> Ашота Минасяна. Но, при этом не сообщается, по какому делу обвиняется судья.

Давид Аргаманян был назначен судьей суда по делам о досудебном производстве несколько месяцев назад. В дни <революции> 2018 года Аргаманян стал известен как ярый сторонник движения. Через год он был назначен помощником министра территориального управления и инфраструктур, затем - судьей. СМИ также сообщают, что он был юридическим консультантом "Моего шага" и активным его членом.