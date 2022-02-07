Понедельник, 7 Февраля 2022 14:39

АрмИнфо.По итогам, состоявшейся 4 февраля дистанционной встречи, при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.8 армянских военнопленных вернулись на родину. Об этом на своей странице в Фейсбук написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Он также опубликован имена вернувшихся из плена военнослужащих.

Из азербайджанского плена, в частности вернулись:

Саргис Тарзян

Вардгес Балаян

Армен Петросян

Артур Бабаян

Амаяк Саркисян

Гурген Галоян

Григор Кюрегян

Вагаршак Малоян.

Как ранее сообщала азербайджанская сторона, часть из вернувшихся являются военнослужащими, плененными в ходе азербайджанской провокации 16 ноября 2021 года в Карвачарском направлении.

Согласно сообщению, взамен на этот шаг, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой карабахской войны и предполагаемых местах захоронений.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя около семи десятков лиц. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.