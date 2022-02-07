Понедельник, 7 Февраля 2022 14:38

АрмИнфо. Глава общины Каджаран Манвел Парамазян будет снова арестован, сообщил в Facebook адвокат Ерванд Варосян.

"Апелляционному суду дано указание арестовать Манвела Парамазяна", - написал адвокат.

Напомним, что мера пресечения в отношении Парамазяна была изменена 17 декабря. Тогда Сюникский областной суд общей юрисдикции под председательством судьи Бориса Бахшияна (последнего также арестуют по решению суда) постановил изменить меру пресечения на залог в 70 млн драмов.

Манвел Парамазян находится под арестом с июля 2021 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК РА, в частности, он обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Ранее адвокат Лусине Саакян сообщила, что ее подзащитный обвинения не принимает, считает все это частью цепочки развязанного против него политического преследования.

Парамазян состоит в основанной бывшим губернатором Сюника Ваге Акопяном партии "Возрождающаяся Армения".