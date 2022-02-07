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АрмИнфо. Глава общины Каджаран Манвел Парамазян будет снова арестован, сообщил в Facebook адвокат Ерванд Варосян.
"Апелляционному суду дано указание арестовать Манвела Парамазяна", - написал адвокат.
Напомним, что мера пресечения в отношении Парамазяна была изменена 17 декабря. Тогда Сюникский областной суд общей юрисдикции под председательством судьи Бориса Бахшияна (последнего также арестуют по решению суда) постановил изменить меру пресечения на залог в 70 млн драмов.
Манвел Парамазян находится под арестом с июля 2021 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК РА, в частности, он обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Ранее адвокат Лусине Саакян сообщила, что ее подзащитный обвинения не принимает, считает все это частью цепочки развязанного против него политического преследования.
Парамазян состоит в основанной бывшим губернатором Сюника Ваге Акопяном партии "Возрождающаяся Армения".
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|Глава общины Каджаран будет снова арестован
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|Омбудсмен Армении назвал ошибочным подход о зеркальном отводе войск
|Посольство России в Армении информирует о временном приостановлении приема граждан на некоторых консульских участках работы
|Визит Пашиняна в Турцию и его участие в Анталийском форуме не обсуждаются - МИД РА
|В Армении подтверждено 4032 новых случая заболевания коронавирусом, 6 летальных исходов
|В режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча Пашиняна, Макрона, Мишеля и Алиева
|Скончался один из основателей армянского шоу-бизнеса
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|В МИД России не обладают информацией о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, которая свяжет Арцах с Арменией
|В Минздраве Армении отреагировали на сообщения о дефиците парацетамола в аптеках страны
|Оппозиционный депутат предложил внести штраф за нарушение использования флага Армении: правящая сила поддержала идею
|АРАРАТБАНК выступит андеррайтером облигаций УКК "Финка"
|Вынужденные переселенцы из Арцаха требуют отставки министра Айка Ханумяна
|Прогноз: Россия будет оставаться в Нагорном Карабахе до тех пор, пока там живут армяне
|"Айастан" и "Честь имею" отказались от участия в предстоящих президентских выборах в Армении
|Замглавы Le Figaro обвинил Азербайджан в совершении культурного геноцида на территории Нагорного Карабаха, а ЕС - в бездействии
|За сутки в Армении подтвердилось 4 192 случая заражения коронавирусом, скончалось 10 человек
|Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию
|OCCRP сообщает о крупных махинациях со стороны азербайджанских госкомпаний при реализации проекта "Шах-Дениз-2" "Южного газового коридора"
|Официальный Ереван отреагировал на обвинения главы МИД Азербайджана
|Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Беларусь
|Арцах объявил в розыск азербайджанского военнослужащего, обвиняемого в убийстве мирного жителя общины Чартар
|Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в Вене - МИД РА
|Пашинян и Шалленберг подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян больше не является членом АНК
|Фракции "Айастан" и "Честь имею" требуют международное сообщество отреагировать на позорные нападки на судебную власть в Армении
|Ваагн Хачатурян: После уточнения границ никого не будет на нашей суверенной территории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Байрамов заверяет: В Азербайджане не наблюдают последовательного подхода к созданию комиссии по началу процесса делимитации
|В ближайшую неделю ожидается рост случаев коронавируса - Пашинян
|Опрос: Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
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|Востоковед: Власть Эрдогана не вечна, но сегодня в Турции все решает именно он
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