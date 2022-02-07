Понедельник, 7 Февраля 2022 14:36

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Давида Аргаманяна 7 февраля удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении судьи Бориса Бахшияна, ранее освободившего из-под стражи командира добровольческого отряда "Сисакан" Ашота Минасяна, обвиняемого по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна.

Напомним, что 31 января Генпрокурор Армении в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении, в установленном законом порядке представил в ВСС ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна и даче согласия на лишение его свободы. Основанием для осуществления уголовного преследования в отношении Бахшияна является то, что он, согласно СНБ, нарушил порядок определения меры пресечения (по части 3 статьи 348 Уголовного кодекса - незаконный арест, вызвавший тяжелые последствия). Известно, что подсудимый не явился на судебное заседание, судья Бахшиян принял решение о его аресте. ВСС единогласно одобрил оба ходатайства. 2 февраля решением председателя ВСС Гагика Джангиряна полномочия Бахшияна были приостановлены до окончания уголовного дела против него. Ранее адвокаты Бахшияна представили ходатайство о самоотводе судьи Давида Аргаманяна, которое было отклонено.

"Судья Аргаманян выполнил поручение как пионер. Решение об аресте судьи Бориса Бахшияна - насилие со стороны власти в отношении правосудия, демократия летит в пропасть", - заявил адвокат судьи Борис Бахшяна Ерем Сакрисян в беседе с журналистами,.

Отметим, что Давид Аргаманян, который в 2018 году поддерживал оппозиционное движение Никола Пашиняна, через год был назначен помощником министра территориального управления и инфраструктур, затем - судьей суда по делам о досудебном производстве.