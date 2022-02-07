Понедельник, 7 Февраля 2022 14:35

АрмИнфо.Азербайджан 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнопленных.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Государственную комиссию АР по делам пленных, без вести пропавших граждан, часть этих лиц являются военнослужащими, плененными в ходе азербайджанской провокации 16 ноября 2021 года в Карвачарском направлении.

Согласно сообщению, взамен на этот шаг, армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военных и гражданских лицах Азербайджана, погибших в ходе первой карабахской войны и предполагаемых местах захоронений. Отмечается также, что в ходе встречи в формате видеоконференции между президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, азербайджанская сторона подняла вопрос о предоставлении Азербайджану информации о местах массовых захоронений граждан АР, пропавших без вести в первой карабахской войне, армянская сторона взяла на себя обязательство оказать содействие в этом вопросе.

Стоит отметить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждает наличие у себя около семи десятков лиц. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения.

Армянская сторона пока никак не прокомментировала данное сообщение Азербайджана.