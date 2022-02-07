Понедельник, 7 Февраля 2022 14:32

АрмИнфо.В Армении 4% населения инфицированы гепатитом С. Согласно Минздраву Армении, об этом свидетельствуют данные, проанализированные со стороны "CDA Foundation" с помощью математического моделирования в 2018 году.

Также сообщается, что с сентября 2020 года в Армении реализуется программа "Бесплатного лечения больных хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия". В рамках программы больным гепатитом С бесплатно предоставляются только противовирусные препараты.

Более того, в приказе министра здравоохранения РА от 12 августа 2021 года можно ознакомиться с перечнем порядка лечения противовирусными препаратами прямого действия бенефициарами, перечнем обязательных лабораторно-инструментальных диагностических исследований, подробностями контроля и наблюдения за лечением.

Гепатит С - это воспалительное поражение печени, вызываемое вирусом гепатита С (ВГС); вирус может вызывать острый или хронический гепатит, протекающий в различных клинических вариантах от легкой болезни, длящейся несколько недель, до серьезного пожизненного заболевания. Гепатит С - одна из основных причин цирроза и рака печени.

Вирус гепатита С - это гемотрансмиссивный вирус, заражение которым чаще всего происходит при контакте с небольшим количеством инфицированной крови. Заражение вирусом может иметь место при небезопасной инъекционной практике, небезопасной медицинской практике, переливании не прошедших скрининг крови и продуктов крови, употреблении инъекционных наркотиков, а также при половых контактах, сопровождающихся контактом с инфицированной кровью. По оценкам, во всем мире хроническим гепатитом С страдает 58 миллионов человек. У значительного числа пациентов с хронической инфекцией развивается цирроз или рак печени.

По оценкам ВОЗ, в 2019 г. от гепатита С умерло приблизительно 290 000 человек, главным образом в результате цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени). Противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95% случаев, что снижает риск смерти от цирроза или рака печени, однако уровень доступа к диагностике и лечению остается низким.

По оценкам ВОЗ, в 2019 г. число первично инфицированных гепатитом С составило около 1,5 миллиона человек. В настоящее время эффективной вакцины против гепатита С не существует, однако исследования в этой области продолжаются