Понедельник, 7 Февраля 2022 14:28

АрмИнфо.Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году. Об этом сообщил глава входящей в альянс Партии национального движения Девлет Бахчели.

"Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу", - приводит слова Бахчели газета Star.

Отметим, что очередные всеобщие выборы в Турции (одновременно президентские и парламентские) состоятся в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". -