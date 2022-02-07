Понедельник, 7 Февраля 2022 12:01

АрмИнфо.По положению на 6 февраля с.г. в Армении в общей сложности вакцину от коронавируса получили 1 925 556 человек, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 054 178 граждан(недельный рост на 2,1%), и соответственно вторым - 858 981 (за неделю рост на 2%).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за последнюю неделю ревакцинировалось 12 397человек (рост на 38,5%).

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Кроме того, правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковидной вакцины от Pfizer