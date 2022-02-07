Понедельник, 7 Февраля 2022 11:46

АрмИнфо.Политическая сила, являющаяся символом войны и поражения не может обеспечить мир, безопасность и благополучие. Действующие власти катастрофичны для Арцаха и армян.

Подобное мнение в ходе своего выступления на торжественном мероприятии, посвященном 131-летию партии Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявил представитель Верховного органа АРФД, вице- спикер парламента Армении от оппозиционного блока "Айастан" (Армения) Ишхан Сагателян.

По его убеждению, в Армении должна быть сформирована национальная власть, которая позволит свернуть с этого губительного для государства пути, обеспечит нерушимость государственных границ, защитит территориальную целостность и применив свои основные функции, обеспечит достойный мир, вернет государственность народу и сделает Армению процветающей и достойной страной.

Вместе с тем, Сагателян выразил убеждение, что 44-дневная война, ее последствия и подписанное по итогам этой войны трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не приговор.

"Для нас это неприемлемый, но совершившийся факт. Условия документа, кроме пункта по возвращению пленных, к сожалению, уже выполнены. Да, хотел бы заметить, что этим документом, без единого выстрела, мы отдали противнику больше территорий, чем в ходе всей 44-дневной войны. Договоренности живут столько, сколько условия, породившие их, поменяем условия, поменяем ситуацию. Мы должны стремиться к новому трехстороннему соглашению, где будут отражены наши жизненно важные условия", - выразил убеждение Сагателян.

В этом ключе он обратил внимание на то, что многие говорят, что мол мир, международное сообщество приняли все это, а Армения слаба, беззащитна, и ничего сделать нельзя, такова судьба. По словам дашнакцана, меж тем, как это совершенно не так, и как только власть символизирующая поражение будет устранена, ситуация изменится и мир будет говорить на ином языке с властью, имеющей общенародную легитимность, достоинство и национальный вектор развития.

"Когда в Армении будет власть, которая будет защищать национальные интересы собственной страны, взамен на обслуживания интересов Азербайджана и тезисов Алиева, ситуация будет иная. Следовательно, 9 ноября не приговор", - сказал оппозиционный депутат.

Вместе с тем Сагателян выразил убеждение, что сопротивление против отуречиванию Армении и деарманизация Арцаха должны стать догмой для всех армян.

"Турок, подвергший геноциду армянский народ, поменявший ятаган на байрактар, не может веселиться в центре Еревана, не позволим этому быть, забудьте! Действующие власти ведут провальную политику по всем направлениям - от внешней политики и безопасности до обороны и экономики. Они даже провалились по тем направлениям, которые представляли ценность для них самих. Уже более чем очевидно, что они не имеют ничего общего с демократией, правами человека, справедливой судебной системой, правом гражданина на свободный выбор. Для действующих властей это всё, всего лишь лозунги, статусы в Фейсбук, инструмент для введения в заблуждение людей, впрочем, как и всё остальное", - отметил дашнакцакан.

В тоже время оппозиционер выразил убеждение, что после ноября 2020 года в Армении изменилась логика политических процессов, которые вышли за рамки классической логики власть-оппозиция.

В этом контексте Сагателян обвинил действующие власти в стремлении сохранить номинальное существование государства, избавиться от национальной идентичности, отказаться от прав и интересов будущих поколений.

"Это борьба двух видов людей: тех, кто хочет остаться армянином и иметь государство, родину, жить достойно и тех, кто и без этого вполне нормально проживет. Мы отвергаем это видение действующей власти о будущем Армении, считая, что это путь самоуничтожения", - добавил оппозиционер.

Он также отметил, что Армении уже отступать некуда, и ждать нечего, а вектор развития действующих властей приведет к краху государственности. "Так называемый процесс по армяно-турецкому примирению, который приведет к отуречиванию Армении необходимо остановить. И это будет одним из основных векторов нашей политической борьбы", - сказал он.

При этом выходом из сложившейся ситуации Сагателян визит консолидацию и формирование сопротивления в Армении, Арцахе и Диаспоре, которая позволит торпедировать процессы по деарменизации Арцаха и отуречиванию Армении.

"Мы просто обязаны продолжить борьбу, иначе мы потеряем всё. Лишь последовательной борьбой мы сможем изменить ситуацию и расправить спину. Это не борьба одной силы, это борьба каждого уважающего себя армянина. Это должно стать частью нашей повседневной жизни. АРФД готов быть организатором и пионером этой борьбы", - подытожил он.