Понедельник, 7 Февраля 2022 11:45

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха вынуждена опровергать очередную дезинформацию Азербайджана.

Так, в пресс-службе АО НКР накануне вечером заявили, что распространяемые азербайджанскими СМИ сообщения, согласно которым, якобы подразделения Армии обороны открыли огонь по азербайджанскому населенному пункту Капанлу, являются ложными и не имеют ничего общего с действительностью.

«На самом деле, на указанном участке режим прекращения огня был нарушен азербайджанскими вооруженными силами. Оборонное ведомство Арцаха еще раз подтверждает свою приверженность достигнутым трехсторонним договоренностям о прекращении огня и призывает Азербайджан воздержаться от подобных информационных интриг», - говорится в сообщении АО Арцаха.