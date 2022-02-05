Суббота, 5 Февраля 2022 17:55

АрмИнфо.Председатель КНР Си Цзиньпин 5 февраля провел в Доме народных собраний (парламент) встречу с президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым, в ходе которой обсудил перспективы продвижения межгосударственного сотрудничества. Как передает ТАСС, МИД Китая сообщил, что лидеры двух стран коснулись ряда ключевых вопросов двусторонних отношений.

"Китай готов углублять взаимное политическое доверие с Казахстаном, продвигать всеобъемлющее сотрудничество с вашей страной, сообща содействовать развитию и процветанию", - приводит слова Си Цзиньпина китайское внешнеполитическое ведомство. Председатель КНР добавил, что Пекин "всегда будет надежным другом и партнером казахстанской стороны".

Как уточнил Си Цзиньпин, Китай стремится вместе с Казахстаном осуществлять торговые и инвестиционные проекты, наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства и промышленности. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества он отметил взаимодействие в области современной медицины, искусственного интеллекта, электронной коммерции, цифровых финансов и альтернативных источников энергии.

Китайский лидер отметил, что КНР заинтересована в "независимом, свободном, стабильном и процветающем Казахстане". Он также заявил о важности укрепления сотрудничества со странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы готовы углублять взаимодействие в сфере безопасности, обеспечивать стабильность в наших странах и в регионе", - подчеркнул Си Цзиньпин.