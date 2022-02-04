Пятница, 4 Февраля 2022 15:58

АрмИнфо.У представительства Арцаха в Армении сегодня прошла акция протеста вынужденно переселенных граждан Арцаха с требованием отставки министра территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айка Ханумяна.

Более всего у собравшихся вызвало недовольство заявление, озвученное министром в ходе интервью на телевидении о том, что международные организации, оказывая помощь арцахцам, препятствуют их возвращению на родину. В этой связи протестующие отметили, что благодаря помощи международных структур им удается кое-как существовать, до тех пор, пока не будет предоставлено в Арцахе жилье. Переселенцы рассказали, что последние предоставляют брикеты, дрова, чтобы было чем отапливать жилье, частично помогают с выплатой коммунальных услуг и др. <Когда наши дома в Арцахе будут готовы - мы с удовольствием вернемся>, - отметил один из участников акции протеста.

При всем этом, по мнению протестующих, власти Арцаха совместно с правительством Армении привели к такой ситуации, когда граждане Арцаха лишились минимальной помощи. <Сегодня мы не можем оплатить ни аренду жилья, ни минимальные коммунальные выплаты>, - сказали они.

За все это время, по утверждению участников акции, никто из чиновников не постучал в их двери и не спросил, как они обеспечивают свое существование. При этом они выразили негодование в связи с тем, как Айк Ханумян вообще оказался на данной должности. <Других требований у нас нет. Такой как он чиновник нам не нужен. И мы своего добьемся>, - сказал один из протестующих.

В свою очередь глава ОО <Во имя Гадрута> Левон Айрян отметил, что дело не в конкретном должностном лице, а в самой действующей системе, которая предполагает равнодушие к собственному народу, к собственной Родине. Из-за этой же системы, по его убеждению, были потеряны Шуши, Шаумян.

<На все просьбы, чиновники сетуют на отсутствие возможностей, однако учитывая наличие шикарных особняков, ресторанов, и движения в этих ресторанах и кафе, сложно говорить об ограниченных возможностях. Здесь скорее речь идет о неправильном их использовании>, - сказал он.

В этом контексте Айрян указал также на высокие заработные платы чиновников, предоставленные средства на карманные расходы, ежеквартальные премии. <И после этого государство заявляет, что не может содержать беженцев!>, - возмутился глава ОО, отметив, что сегодня число беженцев достигает 35 тыс.

Правительство, по его словам, имеет 3 основных обязательства - защищать границы и Конституцию, развивать экономику и кормить народ, в обратном случае ему нечего делать во главе государства.

<Ничего не делать и ссылаться на ошибки бывших властей говорит лишь о том, что и в последующие годы правительство ничего не предпримет. У

нас нет каких-либо предпочтений. Мы лишь хотим, чтобы те, кто был у власти выполнял свои обязанности. Но ничего не предпринимается. Отдали Арцах, отдадут и Сюник, и Тавуш>, - подчеркнул он.

Напомним, что в результате развязанной Азербайджаном военной агрессии в отношении Республики Арцах 27 сентября около 90.000

человек были вынуждены покинуть свои места проживания и обосноваться в Армении, 88% из которых были женщины и дети.

Отметим, что 24 января в ходе совещания в правительстве Армении, премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что в 2022 году правительство Армении предоставит Арцаху бюджетную помощь в размере около 144 млрд драмов. В 2021 году эта цифра превысила 100 млрд драмов.

В свою очередь президент Арцаха Араик Арутюнян рассказал, что на отчетную дату было построено и передано в основном перемещенным семьям жертв войны, а также нуждающимся семьям 300 квартир. Начато строительство еще 3000 квартир. Из старого фонда в селах были отремонтированы около 500 домов, уже идет проектирование около 2000 квартир, строительство которых должны начать в 2022 году.