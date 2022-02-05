Суббота, 5 Февраля 2022 15:57

АрмИнфо.Определенные заявления, звучащие из Еревана, легитимизируют территориальные притязания Азербайджана. Подобное мнение выразил Омбудсмен РА Арман Татоян на пресс-конференции 4 февраля в ходе представления внеочередного доклад о проводимой властями Азербайджана политике ненависти в отношении Армении и армян.

Касаясь вызов, с которыми могут столкнуться жители приграничья в связи с выдвигаемым армянской стороной подходом о зеркальном отводе войск, Защитник прав человека вновь подчеркнул ошибочность этой позиции. В этом ключе он напомнил о многочисленных нарушениях прав жителей армянских приграничных сел в связи с непосредственным присутствием азербайджанских военных. Татяон в очередной раз подчеркнул необходимость отвода азербайджанских войск, создания демилитаризованной зоны ля обеспечения прав жителей до конца процесс определения границы. Он добавил, что и европейские структуры в лице ПАСЕ разделяют подход о необходимости создания демилитаризованной зоны. По его словам, встречи с международными партнерами свидетельствуют о том, такой подход найдет поддержку.

"Азербайджанские военные не только расположились на принадлежащих сельчанам по закону территориях, но и сделали невозможной их естественную жизнь. И речь не только о последствиях майского вторжения. Например, в том же Караундже, у жителей сел были на руках кадастровые документы, предоставленные еще советскими кадастровыми органами (Армянской ССР). Однако, мы не только не пресекаем подобные действия азербайджанской стороны, но и делаем все, чтобы легитимизировать присутствие азербайджанских военных, а потом говорим нереально. Когда была перекрыта дорога Горис-Капан и Капан-Чакатен, мы вместо того, чтобы немедленно обратиться в ЕСПЧ, не говоря о других органах, на официальном уровне стали заявлять, что это азербайджанские территории, что безопасность соблюдена и все в порядке. Начали хвалить альтернативные дороги, прятать от международных структур проблемы, опровергать Омбудсмена. Если бы мы потом обратились в ЕСПЧ, власти Азербайджана привели бы заявления с армянской стороны", -посетовал Татоян.

По убеждению Защитника прав человека, армянская политика идет неправильным путем, делаются общие заявление, без указания фактов нарушения прав человека. В этом ключе он еще раз подчеркнул, что необходимо руководствоваться в первую очередь безопасностью людей.

"В случае зеркального отвода войск, куда отойдут наши военные? Что будет с людьми, по дворам и домам которых проходит линия соприкосновения? Как им осуществлять сельскохозяйственную деятельность? Изначально было ясно, что Азербайджан отвергнет этот подход. При всем уважении к МИД Армении, зеркальный отвод войск нарушает права человека. Тем более есть все основания, в том числе документы со времен СССР, для того, чтобы убрать азербайджанских военных с территорий непосредственно прилегающих к армянским селам. Процесс не может осуществляться за счет прав наших граждан", - отметил он.

В тоже время Татоян считает, что армянская сторона должна соотносить свои действия в вопросе мира с реальными действиями Азербайджана. "Мир, и для меня имеет большое значение, но тут важно другое. У противника институциональная политика вражды и ненависти ко всему армянскому. Посмотрите заявления президента Азербайджана, о том, что он гордится, что взрастил полное ненависти к врагу - так он называет армян - поколение. Политики и военные гордятся выросшим в ненависти поколением. Не может такая ненависть сопоставляться с миром и демократией. У них не только территориальные претензии, их цель уничтожение людей. Они о мире говорят языком угроз", - подытожил Татоян