Суббота, 5 Февраля 2022 15:57

АрмИнфо.Посольство России в Армении информирует о временном приостановлении приема граждан на некоторых консульских участках работы.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки временно прекращен прием граждан по вопросам гражданства, оформления виз, заграничных паспортов и документов ЗАГС.

Выдача оформленных документов будет осуществляться по ранее утвержденному графику. О возобновлении работы Консульского отдела в штатном режиме будет объявлено дополнительно.

В случае экстренных ситуаций необходимо направить сообщение на электронный адрес: [email protected], либо связаться по телефону для экстренных сообщений граждан России, попавших в чрезвычайную ситуацию, угрожающую их жизни и здоровью: +374 77 495 001. С учетом изложенного, просим Вас внимательно следить за новостями, размещаемыми на интернет-сайте Посольства.

Приносим Вам извинения за не зависящие от нас доставленные неудобства и рассчитываем на скорую встречу с Вами", - говорится в сообщении диппредставительства РФ в РА.