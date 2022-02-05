Суббота, 5 Февраля 2022 15:53

АрмИнфо.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и его участие в Анталийском дипломатическом форуме не обсуждаются. Об этом написал пресс-секретарь МИД Ваан Унанян в своем Facebook.

Ранее в интервью телеканалу A Haber вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Турцию в марте для участия в дипломатическом форуме в Анталье. "Хотя недавнее освобождение Карабаха и процесс, который мы поддерживаем до конца, воспринимаются как война, на самом деле это ключ к миру. Были назначены специальные представители, делались взаимные положительные послания. Мы хотим, чтобы этот процесс ускорился, - отметил политик.

- Премьер- министр Армении Пашинян приедет на дипломатический форум в Анталью".

Между тем 24 января Пашинян допустил, что Армения при сохранении динамики переговоров с Анкарой может принять приглашение турецкой стороны к участию в дипломатическом форуме в Анталье 11-13 марта.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна принять участие в этом форуме. Позднее пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян сообщил, что министр обдумывает целесообразность участия в мероприятии.