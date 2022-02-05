АрмИнфо . При посредничестве и участии президента Франции, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 4 февраля в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Как говорится в сообщении правительства Армении, стороны обменялись мнениями по решению существующих гуманитарных проблем, разблокированию под суверенитетом и правомочием двух стран региональных инфраструктур, снижению напряженности и демаркации армяно-азербайджанской границы, открытию доступа в Нагорный Карабах для международных организаций, а также широкому спектру других вопросов.

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