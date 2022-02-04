Пятница, 4 Февраля 2022 18:50

АрмИнфо.Невестка бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян - Франческа Кутруп обвиняется в отмывании денег и объявлена в розыск.

Как сообщает пресс-служб Следственного комитета РА, Франческа Кутруп, будучи в 2011-2014 гг директором зарегистрированной в офшорной зоне (на Британских Виргинских островах) компании, в сговоре с руководством Армянского общества культурных связей с зарубежными странами (АОКС) оформила фиктивный договор, легализовала и скрыла происхождение и принадлежность полученных ею преступным путем принадлежащих общественной организации на правах собственности, здания по адресу Абовяна 3, г. Ереван, площадью 526.9 кв.м и земельного участка площадью 0,0467 га. Затем она владела и распоряжалась указанным имуществом в особо крупных размерах, продавая и регистрируя права на него на имя ряда лиц и вышеупомянутой компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

"По совокупности добытых достаточных доказательств супруге сына экс-министра культуры Армении Франческе Кутруп предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 190 УК Армении. Она объявлена в розыск. В качестве меры пресечения избран арест. Следствие продолжается", - говорится в сообщении СК.

Напомним, что сама экс-министр культуры Асмик Погосян (с 2006 по 2016 г.) также находится в розыске и заочно арестована. Так, согласно информации Следкома, член правления общественной организации АОКС (ОО "Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") Гор Давтян, председатель организации, директор ООО "АОКС", бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, экс-министр культуры Армении Асмик Погосян по предварительному сговору, с целью сокрытия и искажения источника и принадлежности имущества по адресу Абовяна 3 (в центре Еревана), реализовали формальную сделку по отчуждению. В результате фиктивного отчуждения 100% акций ЗАО АОКС были проданы за 550 тысяч долларов США компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя невестки Погосян - Франчески Кутрупин. Последняя, в свою очередь, продала 50% акций другу Армена Смбатяна - Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна - Аделе Степанян.

Предварительное следствие по делу обвиняемых Армена Смбатяна и Гора Давтяна по признакам статьи 190, части 3, пункту 1 УК РА (Легализация доходов, полученных незаконным путем; Деяния, совершенные в особо крупных размерах) завершено и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру с ходатайством направить материалы дела в суд.