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 Пятница, 4 Февраля 2022 18:02

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилой дом 9 на улице бакунца в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 3, 5 на улице Миояна, жилые дома 2, 4 на улице Мара, жилой дом 59 на пр. Гая в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 43 в кв. ‘Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома на улицах Норка 7, 9, 10, 11, 13 и собственные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 на улице Алабяна, жилые дома 4, 6 на улице Арзуманяна, жилые дома 3, 5, 9 на улице Эстонакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00  подъезды 9-16 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00  жилой дом 36 на улице Ростовяна, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 6/2 на 27-ой улице Арабкира, собственные дома на 25-ой улице Арабкира и собственные дома 1-13 на 27-ой улице, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 126/4 на улице Риги и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 32 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 55/5-188/17, 167/1 на улице Ц.Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 31-62/1, 49/2-135/8, 66/1–179/2  на улице Ц.Ахбюра, жилой дом 23 на улице Фанарджяна, жилой дом 50 на улице Саркаваги и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35/5-37/54, 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 7/6-37/7 на улице Ачаряна;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  частично город Эчмиадзин; села Циацан и Цахкаландж;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  частично село Ошакан и село Воскеваз;

 

в Араратской области:

10:30-14:00 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Норашен;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гетап;

 

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично село Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже;

 

в Гегаркуникской области:

10։30-13։00 община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00  село Карчахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН-Армения”, “Юком”, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть, компания ‘Тарон Кочарян”;

 

в Тавушской области:

11:00-14:00  улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

 

в Сюникской области:

09:25-10:25  жилые дома 3, 4, 5, 6 на улице Шаумяна в городе Каджаран;

10:00-13:00  частично улица Сюник в городе Горис;

10:30-13:00  Ереванское шоссе в городе Горис; частично село Веришен;

14:00-17:00  частично улица Анкахутяна в городе Горис;

14:00-16:30 частично село Веришен.

 


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