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АрмИнфо. В МИД России не обладают информацией о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, которая свяжет Арцах с Арменией.
Так, 4 февраля в ходе еженедельного брифинга на вопрос о том, кто является инициатором строительства дороги альтернативной Лачинскому коридору, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не обладает информацией по этому вопросу.
"Вы знаете, на данный момент по этому вопросу у меня отсутствует информация. Я видела сообщения. Мы будем эту тему держать на контроле. Как только будут какие-то данные, я с вами поделюсь", - сказала Захарова.
Отметим, что днями ранее, в азербайджанском сегменте соцсетей появилась фотография строительства моста через реку Хакари. Этот мост, как утверждается, станет частью дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Это единственный наземный путь, соединяющий два армянских государства. Автор фотографии утверждает, что альтернативная Лачинскому коридору дорога начнется в селе Корнидзор Сюникской области Армении, пройдет через поселок "Гайгы" в Лачинском районе и дальше между гор пройдет до города Степанакерт. При этом не указывается, какая строна начала строительство дороги
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|В ближайшую неделю ожидается рост случаев коронавируса - Пашинян
|Опрос: Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
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|Большинство граждан РА считают Россию главным политическим и экономическим партнером Армении
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|Президентские выборы пройдут в марте: Пашинян уверен в победе кандидата от власти
|В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусом
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики
|Главой аппарата президента назначен экс-помощник Алена Симоняна
|Серж Саргсян и представители Международного демократического союза обсудили заявление РПА о вступлении в организацию
|В армяно-грузинских отношениях наметилась новая динамика - Пашинян
|ВТБ Армения запустил услугу VTB-in для зачислений на карты и счета клиентов Банка
|СНБ Арцаха обвинила спецслужбы Азербайджана в организации и осуществлении кибератак на арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении встретился с послом Франции
|В правительстве РА обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЗАО "ЮКЖД" в рамках концессионного договора
|Госслужащие и работники аппарата НС Армении будут премированы
|Главы МИД Армении и Австрии положительно оценивают диалог по нормализации армяно-турецких отношений
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в торпедировании деятельности МККК в Арцахе
|Глава МИД Австрии уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе армянских военнопленных удерживаемых в Азербайджане
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