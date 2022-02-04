Пятница, 4 Февраля 2022 18:01

АрмИнфо. В МИД России не обладают информацией о строительстве альтернативной Лачинскому коридору дороги, которая свяжет Арцах с Арменией.

Так, 4 февраля в ходе еженедельного брифинга на вопрос о том, кто является инициатором строительства дороги альтернативной Лачинскому коридору, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не обладает информацией по этому вопросу.

"Вы знаете, на данный момент по этому вопросу у меня отсутствует информация. Я видела сообщения. Мы будем эту тему держать на контроле. Как только будут какие-то данные, я с вами поделюсь", - сказала Захарова.

Отметим, что днями ранее, в азербайджанском сегменте соцсетей появилась фотография строительства моста через реку Хакари. Этот мост, как утверждается, станет частью дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Это единственный наземный путь, соединяющий два армянских государства. Автор фотографии утверждает, что альтернативная Лачинскому коридору дорога начнется в селе Корнидзор Сюникской области Армении, пройдет через поселок "Гайгы" в Лачинском районе и дальше между гор пройдет до города Степанакерт. При этом не указывается, какая строна начала строительство дороги