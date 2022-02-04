Пятница, 4 Февраля 2022 17:56

АрмИнфо.Оппозиционный депутат предлагает установить административную ответственность за нарушение правил и порядка использования государственного Флага Республики Армении.

Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам 4 февраля одобрила предложенные депутатом изменения и дополнения в Закон РА "О Флаге Республики Армения" и в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях.

В рамках инициатива депутата фракции "Айастан" Агвана Варданяна предлагается закрепить требование о постоянном поднятии флага Республики Армения на зданиях дошкольных, общеобразовательных, высших учебных заведений, научных, спортивных и культурных организаций, других юридических лиц, созданных государством и муниципалитетом, переписать положения о подъеме и спуске флага. Предлагается также устанавливать государственные флаги на зданиях по соседству с общественными местами в День Первой Республики, День Конституции и День независимости

По словам докладчика, инициативой решается еще один важный вопрос, связанный с формированием законодательной базы для обеспечения практической реализации Закона о Флаге РА. "Проблема в том, что статья 10 Закона о Флаге РА предусматривает, что нарушение требований закона влечет за собой ответственность в установленном законом порядке, но ни один закон не предусматривает ответственности за нарушение требований, установленных законом", - сказал Агван Варданян. В данном контексте, предлагается внести административную ответственность за отдельные нарушения закона. В частности, штраф для граждан и юридических лиц составит от 30 до 50 тысяч драмов, для официальных лиц - от 70 до 100 тысяч драмов.

Учитывая необходимость приобретения флагов РА в случае принятия закона, для вступления закона в силу установлен трехмесячный срок. Члены комиссии приветствовали инициативу и представили предложения. Было отмечено, что некоторые формулировки нуждаются в уточнении. В результате пакет законопроектов одобрен комиссией при условии внесения в него поправок в первом и втором чтениях.