Пятница, 4 Февраля 2022 17:15

АрмИнфо. АРАРАТБАНК выступит андеррайтером облигаций УКК "Финка", выпуск и первичное размещение которых состоится 10 февраля. Об этом отмечается в сообщении Банка.

Это будут драмовые облигации с объемом эмиссии в 1.4 млрд драмов. В рамках данной эмиссии будет выпущено 140 тыс. облигаций, каждая номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов. Срок обращения этих бумаг установлен в 36 месяцев, а доходность по купону - 12% годовых. Выплаты по купонам предусмотрены раз полугодие.

Руководитель департамента инвестиционных услуг АРАРАТБАНК-а Анаит Шакарян подметила, что доход с купона, выплачиваемого в данном случае раз в полугодие, освобожден от подоходного налога.

Отметим, что АРАРАТБАНК не раз выступал андеррайтером и маркетмейкером корпоративных облигаций. Так, в 2017 году дебютную секьюритизацию ипотечных кредитов УКК "Первая ипотечная компания" (ПИК) сопровождал АРАРАТБАНК как андеррайетр и маркет-мейкер. В 2021 году Банк выступил маркет-мейкером облигаций кредитной компании "Национальная ипотечная компания" (НИК).

По итогам конкурса, проводимого ежегодно Армянской Фондовой биржей (AMX) и Центральным Депозитарием Армении (ЦДА), АРАРАТБАНК в 2021 году признан "Лучшим участником биржи на рынке корпоративных облигаций", "Лучшим маркет-мейкер корпоративных ценных бумаг", и "Лучшим членом расчетной системы регулируемого рынка".