Пятница, 4 Февраля 2022 13:26

АрмИнфо.Парламентские фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" приняли решение никоим образом не участвовать в предстоящих президентских выборах.

Так, в совместном заявлении двух оппозиционных фракции отмечается, что Конституция Армении требует, чтобы Президент Республики был беспристрастным, руководствовался национальными и государственными интересами.

При этом констатируется, что Армения сегодня сталкивается с серьезными внутренними и внешними вызовами, и на этом фоне нет альтернативы национальному единству и общественной солидарности.

"Но эта власть, поставившая страну на грань краха и разделившая общество, решила продолжать работать в том же духе, руководствуясь не государственными, а лишь своими узкокомандными интересами.

Хотя институт Президента должен выступать как действительно нейтральный институт, объединяющий общество, действующая власть решила выдвинуть и единолично избрать президента Республики собственной власти.

Международное сообщество продолжает бездействовать и хранить молчание на фоне очевидных фактов отступления от демократии, в том числе и формирования единоличной диктатуры.

Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным участие в легитимации этих выборов, даже косвенно.

Исходя из вышесказанного фракции "Айастан" и "Честь имею" приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах", - говорится в совместном заявлении.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. 1 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян подписал протокол о завершении полномочий президента Армена Саркисяна. Кандидат правящей силы"Гражданский договор" - министр высокотехнологической промышленности РА Ваагн Хачатурян был выдвинут кандидатом в президенты Армении 65-ю депутатами НС.

Внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики.

Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Президент Республики избирается Национальным Собранием. Избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре.

Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре.

В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы Президента Республики. Напомним, что большинство мест (71 мандат) у партии власти "Гражданский договор", у оппозиционных "Айастан" и "Честь имею" - 29 и 6 соответственно.