Пятница, 4 Февраля 2022 11:56

АрмИнфо. В Армении за последние сутки было проведено 8 857 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 4 192 граждан (47,3% от числа граждан, сдавших тест). Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, выздоровело 2 510 человек, скончалось - 10.

Как сообщает пресс-служба Министерства, по положению на 11:00 4 февраля фактическое лечение получает 27 614 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 762 988 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 383 458 случаев заражения (13,8% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 346 224 (90,3%), скончалось - 8 075 (2,1%).