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 Пятница, 4 Февраля 2022 11:15
Марианна Мкртчян

Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию

Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию

АрмИнфо. Великое Национальное Собрание Турции ратифицировало так называемую Шушинскую декларацию.

Как сообщает АПА, за законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией", поступившем в парламент страны 1 февраля, проголосовали 266 депутатов.

Напомним, что 1 февраля на пленарном заседании Милли меджлиса Азербайджана был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. Таким образом, Милли Меджлис утвердил Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанную 15 июня 2021 года в оккупированном Азербайджаном Шуши


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