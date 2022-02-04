Пятница, 4 Февраля 2022 11:15

АрмИнфо. Великое Национальное Собрание Турции ратифицировало так называемую Шушинскую декларацию.

Как сообщает АПА, за законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией", поступившем в парламент страны 1 февраля, проголосовали 266 депутатов.

Напомним, что 1 февраля на пленарном заседании Милли меджлиса Азербайджана был вынесен на обсуждение проект закона "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении. Таким образом, Милли Меджлис утвердил Шушинскую декларацию "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", подписанную 15 июня 2021 года в оккупированном Азербайджаном Шуши