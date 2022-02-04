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 Пятница, 4 Февраля 2022 11:14
Марианна Мкртчян

OCCRP сообщает о крупных махинациях со стороны азербайджанских госкомпаний при реализации проекта "Шах-Дениз-2" "Южного газового коридора"

OCCRP сообщает о крупных махинациях со стороны азербайджанских госкомпаний при реализации проекта "Шах-Дениз-2" "Южного газового коридора"

АрмИнфо. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыл факты коррупции со стороны азербайджанских государственных компаний при реализации крупного проекта "Шах- Дениз-2" по освоению запасов природного газа на Каспийском море в рамках проекта "Южный газовый коридор".

Так, авторы расследования обнаружили в работе азербайджанских компаний факты коррупции, общая сумма которых достигает 1,7 миллиарда долларов США.

Ключевые результаты расследования, опубликованные в статье "BP Turned a 'Blind Eye' to Corruption in Prize Azerbaijan Gas Project" свидетельствуют о том, что две дочерни компании, принадлежащие государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR - Bos Shelf и Star Gulf FZCO, используя фальшивые платежи и подложные контракты, разграбили проект "Шах-Дениз-2", курируемой British Petroleum (BP).

При этом несколько источников сообщили OCCRP о том, что BP неоднократно получала предупреждения об обвинениях в коррупции в отношении проекта, но не предпринимала никаких действий.

Расследование OCCRP показало, что сотни миллионов долларов были выведены из проекта "Шах-Дениз-2" в 2014 и 2015 годах - в то время, когда правительство Азербайджана подавляло гражданское общество и независимую журналистику.

Авторы расследования подчеркивают, что BP публично приветствовала проект "Шахдениз-2", как крупный успех, реализованный вовремя и в рамках бюджета и в период резкого падения цен на нефть.

"Южный газовый коридор стоимостью 33 миллиарда долларов, который он питает, - один из крупнейших проектов энергетической инфраструктуры в мире - сегодня является краеугольным камнем усилий ЕС по диверсификации отказа от российского газа и заслужил похвалу

американских политиков", - говорится в материале.

Но электронные письма, презентации и письма в рамках проекта "Шахдениз-2" показывают, что за кулисами некоторые официальные лица BP сомневались в неоправданно высоких затратах и необъяснимых дополнительных расходах со стороны консорциума, который его строил. Сюда входят две принадлежащие SOCAR компании - Bos Shelf и Star Gulf FZCO, а также дочерняя компания нефтесервисной компании Saipem.

Интересно, что сама BP согласилась на необычную схему контракта с Bos Shelf и Star Gulf. Так, согласно генеральному соглашению по одному из крупнейших контрактов консорциума, обеим компаниям была гарантирована 25-процентная наценка на все расходы, понесенные во время строительства. Из них девять процентов были отнесены на прибыль, а остальные 16 процентов были классифицированы как "корпоративные накладные расходы".

Бюджетные данные BP показывают, что к середине 2015 года Bos Shelf и Star Gulf уже взимали более 500 миллионов долларов наценки. Экстраполируя данные, это указывает на то, что в ходе проекта "Шахдениз-2", который длился с 2014 по 2021 год, компании взимали более 1,7 миллиарда долларов корпоративных накладных расходов и прибыли по трем контрактам.

"В соответствии с коэффициентами, указанными в Генеральном соглашении, более 1,1 миллиарда долларов из этой суммы будут классифицироваться как корпоративные накладные расходы. Однако, бюджет BP включал 400 миллионов долларов на бэк-офис, что дублировало большую часть того, что должны были обеспечить Star Gulf и Bos Shelf", - отмечается в статье.

Другие подробности в документах BP вызывают вопросы о том, где оказались деньги, выплаченные Star Gulf и Bos Shelf. Записи за несколько месяцев показывают, что они, как правило, взимали плату за одни и те же позиции, в одни и те же дни в одних и тех же валютах. Счета-фактуры показывают, что деньги вытекали из Азербайджана в долларах на счет Star Gulf в Дубае и на счет Bos Shelf в Люксембурге.

Расследование OCCRP выявило, что субподрядчики, участвовавшие в проекте "Шах- Дениз-2", представляли собой подставные компании.

В электронном письме представитель BP подверг сомнению счет за кабели и такелажное оборудование от действующего субподрядчика, компании Gulf Stream. Он указал, что компания Gulf Stream указала в своем контракте адрес в Латвии, но на самом деле она была зарегистрирована в Великобритании, где, согласно корпоративным документам, она принадлежала двум компаниям с Сейшельских островов, оффшорной гавани.

Ранее компания Gulf Stream была зарегистрирована в Новой Зеландии с директором по имени Эмин Алиев, который, как отметил чиновник, <имеет то же имя, что и менеджер по закупкам BOS Shelf>. Тот факт, что у компании не было веб-сайта и ни один из ее телефонных номеров не работал, также был тревожным сигналом.

Авторы расследования при этом отмечают, что примерно в то время, когда Bos Shelf завышал цену за работу над "Шах-Дениз-2", его директор Ахундов вовсю транжирил недвижимость.

Так, в июне 2015 года, когда журнал Oil & Gas Year, поддерживаемый SOCAR, назвал Ахундова человеком года, он и его жена Баладжаханум Исмаилова купили квартиру в Майами за 3 миллиона долларов в роскошном прибрежном комплексе под названием Setai Residences. При этом общая стоимость приобретенной директором компании недвижимости в Майами за период реализации проекта достигла 10 миллионов долларов США.

"Проект "Шах-Дениз-2" завершен, и, как сообщается, Bos Shelf в настоящее время работает над разработкой нефтегазового месторождения "Абшерон" в Азербайджане с французской компанией Total. Тем временем, Star Gulf незаметно исчез. В 2019 году она перестала числиться на счетах SOCAR и была заменена другой компанией, зарегистрированной в ОАЭ, под названием Bos Shelf International FZCO", - констатировали авторы статьи.  С полным текстом расследования можно ознакомиться на сайте OCCRP. 


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