Пятница, 4 Февраля 2022 11:13

АрмИнфо.Азербайджанская сторона не дала никакого содержательного ответа на предложения Армении по вопросу запуска процесса делимитации и демаркации границы, и отвергла их.

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян, комментируя по просьбе <Арменпресс> заявления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что армянская сторона выдвигает предварительные условия по этому вопросу, меж тем как "она не имеет юридических, политических или моральных прав ставить какие-либо условия по демаркации границы".

В этом ключе Унанян напомнил, что премьер-министр Армении, президент России и президент Азербайджана 26 ноября 2021 года подписали в Сочи заявление, которое является публичным и доступно в интернете. Он обратил внимание, что в этом заявлении четко сказано, что лидеры трех стран условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы с последующей ее демаркацией.

Вместе с тем представитель МИД РА констатировал, что из подписанного лидерами трех стран заявления следует, что деятельности комиссии по делимитации и демаркации должно предшествовать достижение договоренностей о шагах по повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе и их реализация.

По его убеждению, это логично еще и потому, что сложно представить демаркационную работу на границе, где каждый день происходят нарушения режима прекращения огня. Республика Армения, будучи действительно заинтересованной в полной реализации договоренностей, сформулировала свои идеи по их реализации.

"Называть предложения Армении "условием", "предусловием", а затем давать им моральные, политические и правовые оценки не имеет ничего общего с вышеупомянутым процессом", - отметил Унанян.

В тоже время, реагируя на обвинения Баку в том, что Ереван якобы сорвал деятельность трехсторонней рабочей группы, представитель МИД РА заметил, что если имеется в виду Трехсторонняя рабочая группа по открытию региональных коммуникаций, то по курьезному совпадению тем же утром Пашинян заявил на заседании правительства, что Армения находится в процессе практических шагов по восстановлению железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

"Сопредседатель рабочей группы с армянской стороны, вице-премьер Мгер Григорян 2 февраля провел предметную дискуссию на эту тему в Ереване со своим российским коллегой, вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком и генеральным директором РЖД Олегом Белозёровым. Оценивая ситуацию, премьер-министр РА заявил, что первые результаты работы Трехсторонней рабочей группы будут видны в ближайшее время. В этом контексте заявления министра иностранных дел Азербайджана как минимум странные, и мы надеемся, что Баку не имеет в виду отказ Азербайджана от достигнутых в Брюсселе договоренностей о возобновлении работы железной дороги", - сказал Унанян.

При этом он указал на приверженность Республики Армения выполнению достигнутых договоренностей, о чем неоднократно публично заявлял премьер-министр страны. "Отметим также, что Армения представила азербайджанской стороне также предложения по открытию автомобильных дорог. На сегодняшний день ответа от азербайджанской стороны на эти предложения не поступало. Армения готова как можно скорее приступить к реализации этих предложений", - подытожил Унанян