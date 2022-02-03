Четверг, 3 Февраля 2022 21:51

АрмИнфо.Правительство Республики Армения ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Республики Беларусь. Соответствующий проект был принят 3 февраля на заседании правительства.

Как отмечается в пояснении к документу, Соглашение предусматривает принятие совместных, согласованных действий по выявлению и организации возвращения как своих граждан, так и граждан третьих стран, лиц, не имеющих гражданства, нелегально находящихся на территориях сторон.

"Для возвращения лиц, находящихся на территориях сторон без разрешения, сотрудничеству, существующему между соответствующими органами Республики Армения и Республики Беларусь придать юридическое оформление, установив его соглашением, а протоколом о применении конкретизировать компетентные органы сторон, пункты пересечения границы, перечень документов, порядок, форма, сроки подачи заявлений о реадмиссии и т. д.", - отмечается в Соглашении. Принятие проекта направлено на обеспечение эффективной организации процессов реадмиссии.