|Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Беларусь
|Арцах объявил в розыск азербайджанского военнослужащего, обвиняемого в убийстве мирного жителя общины Чартар
|Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в Вене - МИД РА
|Пашинян и Шалленберг подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян больше не является членом АНК
|Фракции "Айастан" и "Честь имею" требуют международное сообщество отреагировать на позорные нападки на судебную власть в Армении
|Ваагн Хачатурян: После уточнения границ никого не будет на нашей суверенной территории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Байрамов заверяет: В Азербайджане не наблюдают последовательного подхода к созданию комиссии по началу процесса делимитации
|В ближайшую неделю ожидается рост случаев коронавируса - Пашинян
|Опрос: Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Большинство граждан РА считают Россию главным политическим и экономическим партнером Армении
|Арарат Мирзоян: Армения неоднократно заявляла о заинтересованности в проведении работ по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|МЧС Армении: Движение по участку дороги Воскепар-Ноемберян будет временно запрещено
|Президентские выборы пройдут в марте: Пашинян уверен в победе кандидата от власти
|В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусом
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики
|Главой аппарата президента назначен экс-помощник Алена Симоняна
|Серж Саргсян и представители Международного демократического союза обсудили заявление РПА о вступлении в организацию
|В армяно-грузинских отношениях наметилась новая динамика - Пашинян
|ВТБ Армения запустил услугу VTB-in для зачислений на карты и счета клиентов Банка
|СНБ Арцаха обвинила спецслужбы Азербайджана в организации и осуществлении кибератак на арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении встретился с послом Франции
|В правительстве РА обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЗАО "ЮКЖД" в рамках концессионного договора
|Госслужащие и работники аппарата НС Армении будут премированы
|Главы МИД Армении и Австрии положительно оценивают диалог по нормализации армяно-турецких отношений
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в торпедировании деятельности МККК в Арцахе
|Глава МИД Австрии уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе армянских военнопленных удерживаемых в Азербайджане
|Арарат Мирзоян: Антиармянская агрессивная риторика Баку не способствуют созданию конструктивной атмосферы
|Арарат Мирзоян видит только положительное в возможном участии Армении в дипфоруме в Анталии
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Пашинян создал рабочую группу для более эффективной организации работы РА в период ее председательства в ОДКБ на 2021-2022 годы
|Гор Царукян возглавил ГНКО <Центр общественных связей и информации> аппарата премьер-министра
|Европейский институт омбудсмена: Политика ОТА наносит институциональный урон общественному авторитету ЗПЧ Армении
|За сутки в Армении подтвердилось около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Начался прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева
|В Орле открыли новый спорткомплекс «Победа»
|Калын и Салливан обсудили нормализацию отношений между Арменией и Турцией
|Акар заверяет: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
|Посольство Армении информирует граждан РА об отмене "зеленных паспортов" на территории Грузии
|Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов
|АРФ "Дашнакцутюн" раскритиковал действия властей Армении в отношении судебной системы
|Великобритания поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Пашинян надеется, что содействие ФРГ работе сопредседателей МГ ОБСЕ будет направлено на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи Бориса Бахшияна
|1 февраля акции ACBA Bank-а прошли листинг на фондовой бирже Армении в главном списке "А"
|Дипломат бьет тревогу: До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация
|Официально: Правящая сила выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Читать больше
АрмИнфо. Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча состоится в Вене. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене", - написал он.
13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.
14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время", - говорилось в заявлении МИД РА по итогам встречи. -
|Правительство Армении ратифицировало Соглашение о реадмиссии с правительством Беларусь
|Арцах объявил в розыск азербайджанского военнослужащего, обвиняемого в убийстве мирного жителя общины Чартар
|Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в Вене - МИД РА
|Пашинян и Шалленберг подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Ваагн Хачатурян больше не является членом АНК
|Фракции "Айастан" и "Честь имею" требуют международное сообщество отреагировать на позорные нападки на судебную власть в Армении
|Ваагн Хачатурян: После уточнения границ никого не будет на нашей суверенной территории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Байрамов заверяет: В Азербайджане не наблюдают последовательного подхода к созданию комиссии по началу процесса делимитации
|В ближайшую неделю ожидается рост случаев коронавируса - Пашинян
|Опрос: Доверие граждан Армении к политическому курсу страны падает
|Преобладающее большинство граждан РА увязывают урегулирование карабахского конфликта с будущим Армении
|Большинство граждан РА считают пагубным для армянской экономики открытие транспортных маршрутов с Азербайджаном и Турцией
|Опрос: Турция и Азербайджан представляют политическую и экономическую угрозу для Армении
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Большинство граждан РА считают Россию главным политическим и экономическим партнером Армении
|Арарат Мирзоян: Армения неоднократно заявляла о заинтересованности в проведении работ по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|МЧС Армении: Движение по участку дороги Воскепар-Ноемберян будет временно запрещено
|Президентские выборы пройдут в марте: Пашинян уверен в победе кандидата от власти
|В Армении обновлен антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусом
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики
|Главой аппарата президента назначен экс-помощник Алена Симоняна
|Серж Саргсян и представители Международного демократического союза обсудили заявление РПА о вступлении в организацию
|В армяно-грузинских отношениях наметилась новая динамика - Пашинян
|ВТБ Армения запустил услугу VTB-in для зачислений на карты и счета клиентов Банка
|СНБ Арцаха обвинила спецслужбы Азербайджана в организации и осуществлении кибератак на арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении встретился с послом Франции
|В правительстве РА обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЗАО "ЮКЖД" в рамках концессионного договора
|Госслужащие и работники аппарата НС Армении будут премированы
|Главы МИД Армении и Австрии положительно оценивают диалог по нормализации армяно-турецких отношений
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в торпедировании деятельности МККК в Арцахе
|Глава МИД Австрии уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе армянских военнопленных удерживаемых в Азербайджане
|Арарат Мирзоян: Антиармянская агрессивная риторика Баку не способствуют созданию конструктивной атмосферы
|Арарат Мирзоян видит только положительное в возможном участии Армении в дипфоруме в Анталии
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Пашинян создал рабочую группу для более эффективной организации работы РА в период ее председательства в ОДКБ на 2021-2022 годы
|Гор Царукян возглавил ГНКО <Центр общественных связей и информации> аппарата премьер-министра
|Европейский институт омбудсмена: Политика ОТА наносит институциональный урон общественному авторитету ЗПЧ Армении
|За сутки в Армении подтвердилось около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Начался прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева
|В Орле открыли новый спорткомплекс «Победа»
|Калын и Салливан обсудили нормализацию отношений между Арменией и Турцией
|Акар заверяет: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
|Посольство Армении информирует граждан РА об отмене "зеленных паспортов" на территории Грузии
|Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов
|АРФ "Дашнакцутюн" раскритиковал действия властей Армении в отношении судебной системы
|Великобритания поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Пашинян надеется, что содействие ФРГ работе сопредседателей МГ ОБСЕ будет направлено на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи Бориса Бахшияна
|1 февраля акции ACBA Bank-а прошли листинг на фондовой бирже Армении в главном списке "А"
|Дипломат бьет тревогу: До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация
|Официально: Правящая сила выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Читать больше
|Эксперт: Вслед за законом "Об оккупированных территориях Арцаха" должно последовать признание Арцаха Арменией
|Прогноз: Москва будет стремиться укрепить свои позиции в странах ЕАЭС и ОДКБ
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности