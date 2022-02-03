Четверг, 3 Февраля 2022 21:35

АрмИнфо. Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча состоится в Вене. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Следующая встреча специальных представителей Армении и Турции в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией состоится 24 февраля в Вене", - написал он.

13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.

14 января в Москве состоялась встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации. Дата и место проведения второй встречи будут определены по дипломатическим каналам в надлежащее время", - говорилось в заявлении МИД РА по итогам встречи. -