Четверг, 3 Февраля 2022 21:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом, находящимся в Ереване с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян выразил надежду, что визит Шалленберга придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению армяно- австрийских отношений. Отметив, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Австрией, премьер- министр подчеркнул, что между двумя странами имеется большой потенциал для сотрудничества. В контексте его реализации премьер-министр подчеркнул необходимость активного сотрудничества правительств Армении и Австрии в политической, экономической и гуманитарной сферах. В то же время Никол Пашинян приветствовал проведение в Ереване армяно-австрийского бизнес-форума, который будет способствовать расширению связей между частными секторами, разработке и реализации новых совместных инвестиционных программ, увеличению двустороннего товарооборота.

Александр Шалленберг отметил, что у него состоялись плодотворные переговоры со своим армянским коллегой, отметив, что Австрия заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией по всем направлениям. Министр иностранных дел Австрии заявил, что австрийские бизнесмены очень заинтересованы в возможности работать в Армении. Он приветствовал осуществляемые правительством Армении реформы по развитию и укреплению демократии, подчеркнув, что его страна готова оказать помощь РА в обеспечении их дальнейшего эффективного процесса.

Никол Пашинян и Александр Шалленберг коснулись также развития событий в регионе Южного Кавказа, нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и всеобъемлющего урегулирования. В связи с этим обсуждался планируемый визит сопредседателей Минской группы в регион.

Обсуждались также вопросы, связанные с возможностями делимитации и демаркации и границ между Арменией и Азербайджаном и обеспечением для этого необходимых условий.