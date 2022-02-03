Четверг, 3 Февраля 2022 17:44

АрмИнфо. Исполнительная власть Армении предприняла очередную атаку на независимость судов. Об этом говорится в совместном заявлении оппозиционных парламентских фракций "Айастан" (Армения) и "Честь имею"

В совместном заявлении отмечается, что в цивилизованном мире беспрецедентно, чтобы правоохранительные органы инициировали преследование судьи вместо того, чтобы обжаловать решение судьи в установленном порядке.

"Это создаст ситуацию, когда судебная власть станет инструментом, зависящим от правоохранительных органов. Эта цепочка беззаконий происходила при единодушной поддержке Высшего судебного совета и на фоне молчания международного сообщества и аккредитованных в Армении послов.

Примечательно, что, несмотря на многочисленные позорные нападки на судебную власть со стороны исполнительной власти за последние четыре года, в последнее время начался процесс дисциплинарного производства в отношении неугодных властям судей, уголовных преследований, а теперь и процесс незаконного задержания судьи", - говорится в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что публичное выражение обеспокоенности со стороны Административного суда, глава Союза судей и профессионального сообщества свидетельствует о том, что нападки на судебную власть достигли беспрецедентного уровня.

"В связи с вышеизложенным, призываем все здоровые политические и общественные силы, адвокатское сообщество взаимодействовать с судебными органами, защищать судей от нападок со стороны правительства, а структуры судебной власти и судей не оставаться в стороне от выражения четкой позиции по поводу репрессий в отношении своих коллег.

Обращаем внимание международных организаций и требуем, в соответствии с их мандатами отреагировать на вопиющие факты падения

демократии в Республике Армения и осознать свою долю ответственности", - говорится в заявлении двух фракций.

Напомним, что Генпрокурор Армении в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении, в установленном законом порядке представил в ВСС ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области Бориса Бахшияна и даче согласия на лишение его свободы. ВСС одобрило это ходатайство.

Это решение ВСС было раскритиковано как оппозиционными деятелями, так и судейским и адвокатским сообществами.

Стоит отметить, что в производстве именно судьи Бориса Бахшияна находится уголовное дело, касающееся легендарного командира Ашота Минасяна (Ашот Еркат -ред.), который находился под страже несколько месяцев. Минасяну предъявлено обвинение в узурпации власти, подготовке убийства государственного, политического или общественного деятеля, в частности премьер-министра Армении, с целью прекращения его деятельности, незаконном приобретении, хранении оружия и боеприпасов с этой целью группой лиц по предварительному сговору. На подготовительном этапе судья изменил меру пресечения командиру, освободив Минасяна из-под стражи.

В Генпрокуратуре заверяют, что начатое в отношении судьи Бориса Бахшияна преследование никак не связано с находящимися у него в производстве нашумевшими делами, в том числе с делом в отношении командира отряда <Сисакан> Ашота Минасяна. Но, при этом не сообщается, по какому делу обвиняется судья.