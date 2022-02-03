Четверг, 3 Февраля 2022 17:43

АрмИнфо. Когда мы придем к согласию с азербайджанкой стороной после уточнения границ - тогда никого не будет на нашей суверенной территории. Об этом журналистам в ходе брифинга отметил кандидат на пост президента от правящей партии <Гражданский договор>, министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян.

Однако на вопрос журналистов, находится ли на суверенной территории враг, Хачатурян ответил <нет>. За подобным ответом министра последовал уточняющий вопрос: <являются ли те участки в Сюнике и Гегаркунике, которые оккупировали азербайджанские ВС, суверенной территорией Армении, Хачатурян ответил следующее: <Пока они (азербайджанские ВС - ред.) сидят там - это наша территория. Но когда данный вопрос будет обсуждаться, и мы придем к согласию, уверен, их там не будет>.

Тем не менее, Хачатрян отметил, что разделяет ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку сам является членом правительства и имеет определенные обязанности. Одно из направлений его работы, как далее заметил министр, является создание более подготовленной,

противостоящей вызовам системы безопасности.

Напомним, что 12 мая 2021 года азербайджанские ВС незаконно вторглись на суверенную территории РА в Сюнике и Гегаркунике и по сей день там находятся, что является прямой угрозой жизни и безопасности населении приграничных общин.