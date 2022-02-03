Четверг, 3 Февраля 2022 17:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина, 31, 31А, 33 на улице Туманяна, 57, 59, 61 на улице Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, 29, 31 на пр. Маштоца, жилые дома 24, 24А, 26, 30 на улице Саряна, жилой дом 52 на улице Маисян, жилые дома 1-20 в кв. ‘Конд”, жилые дома 7, 7А на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Ленинградяна, жилые дома 3, 5, 7 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8/2 на улице Тотовенца, жилые дома 24, 24/2, 26, 26/1 на улице Молдовакан во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 3, 5 на улице Микояна, 2, 4 на улице Мара, жилой дом 59 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 22-28 на улице Рубинянца, жилой дом 17 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 64-86 на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 34/1, 34/2, 36Б, 36Г на пр. Комитаса, жилые дома 14, 16А, 16Б на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35/5-37/54, 37/7, 39/8 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 49/2-135/8, 55/3-55/34, 55/5-188/17 на улице Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27/1 на улице Г.Нжде;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Акналич;

13:00-17:00 село Сардарапат;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 села Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Сасанашен, Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Мецадзор, Какавадзор, Агарак, Диан и Отеван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна, Комитаса, колхозникнери, Мурацана, Салакит, Ханджяна, Гукасяна, Еркатугаиннери, Абовяна и Грибоедова в городе Арарат;

10:00-16:00 частично улица Араратяна в городе Веди; частично село Аралез;

10:30-14:00 частично село Неркин Двин;

10:30-16:00 частично село ВеринАрташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:40-10:40 жилые дома 17, 19, 21 на улице Лернагорцнер в городе Каджаран.