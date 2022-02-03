Четверг, 3 Февраля 2022 17:41

АрмИнфо.В Азербайджане не наблюдают устойчивого, последовательного подхода к созданию совместной двусторонней комиссии по началу процесса делимитации. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой в Баку.

Напомнив, что две недели назад армянская сторона направила свои предложения посредством России, он заверил, что были выдвинуты определенные предварительные условия.

"Азербайджанская сторона в кратчайшие сроки высказала свою позицию. Было заявлено, что мы можем начать этот процесс без каких-либо предварительных условий. Этот процесс основан на опыте, чтобы начать его не нужно ничего "изобретать". Комиссия должна начать свою работу", - правда не уточнил, о каком опыте идет речь.

Он также решил указывать армянской стороне, что она может делать, а что нет, и заявил, что Армения "не имеет ни морального, ни юридического, ни политического права выдвигать какие-либо условия для процесса разграничения". При этом будучи уверенным, что по каким-то только известным им же причинам это может делать Азербайджан.

"Надеемся, что армянская сторона быстро это поймет. Это будет полезно для региона", - добавил он.

Байрамов также не преминул обвинить Армению в торпедировании деятельности трехсторонней рабочей группы. "Я также проинформировал своего коллегу о шагах, предпринимаемых нашим правительством в связи с процессом нормализации. К сожалению, армянская сторона нарушила деятельность трехсторонней рабочей группы. Пока не видим последовательности в этом вопросе. Порой поступают позитивные месседжи, а порой мы слышим другие мнения, что усложняет ситуацию", - сказал азербайджанский министр.

Джейхун Байрамов также проинформировал венгерского коллегу о начале возвращения в 2022 году бывших вынужденных переселенцев, но конкретных сроков не назвал.

Отметим, что сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян в беседе с журналистами сообщил, что Азербайджан отклонил последние предложения РА по началу процесса делимитации и демаркации границы.