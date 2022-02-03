Четверг, 3 Февраля 2022 14:13

АрмИнфо. Недавние антигосударственные события в Казахстане и попытки внешнего вмешательства во внутренние дела РК не увенчались успехом благодаря своевременно принятым решениям со стороны президента Касыма-Жомарта Токаева. После стабилизации ситуации президент выступил в парламенте страны и предложил базовую программу реформ, которая полностью направлена на решение политических и социально-экономических проблем во благо народа Казахстана.

В основе политического курса президента Токаева были заложены принципы преемственности, справедливости и прогресса. Баллотируясь в президенты, Касым-Жомарт Токаев изначально обозначил эти три принципа в качестве основополагающих своей деятельности. Было подчеркнуто, что преемственность предполагает эффективное продолжение политического курса, заданного первым президентом, и сохранение всех позитивных достижений. Справедливость – призвана обеспечить равенство прав всех граждан, независимо от их социальной, этнической, религиозной или иной принадлежности. И прогресс в качестве социального обновления во всех сферах жизни общества, осуществлении созидательных перемен на благо людей с целью войти в число передовых стран мира.

Главный смысл экономических реформ исходит из необходимости национальной экономики в повышении благосостояния населения и справедливом распределении национального дохода. На этой основе президент Токаев обозначил следующие ключевые принципы нового экономического курса страны: справедливое распределение благ и обязанностей; ведущая роль частного предпринимательства; честная конкуренция; открытие рынков для нового поколения предпринимателей; рост производительности; повышение сложности и технологичности экономики; развитие человеческого капитала; инвестиции в образование нового типа; «озеленение» экономики; охрана окружающей среды; ответственность перед обществом.

Политические реформы президента

Президентом Токаевым были анонсированы три пакета политических реформ.

Первый пакет политических реформ, озвученный главой государства в декабре 2019 года, был полностью реализован. Он включал в себя: закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», сменивший действующий прежде разрешительный принцип на уведомительный принцип организации и проведения соответствующих мероприятий; была установлена 30%-ая квота для женщин и представителей молодежи в избирательных партийных списках; произошло снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек; установлено понятие института парламентской оппозиции, которое гарантирует оппозиционным партиям, представленным в Мажилисе (нижней палаты парламента), председательство в одном постоянном комитете и должность секретаря в двух постоянных комитетах палаты; декриминализирована статья 130 Уголовного кодекса РК «Клевета»; ратифицирован Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Второй пакет политических реформ, включающий следующие меры: проведение в 2021 году прямых выборов акимов сельских населенных пунктов; разработка Концепции развития местного самоуправления; разработка и принятие закона «Об общественном контроле в Республике Казахстан», призванного обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора; создание единого института онлайн-петиций; принятие новых мер по защите прав человека и присоединение к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.

Третий пакет политических реформ, включающий следующие меры: снижение порога прохождения в Мажилис парламента для политических партий с 7% до 5%; введение графы «Против всех» в бюллетенях на всех будущих выборах; после проведения выборов сельских акимов, введение Казахстаном выборности районных акимов; принятие отдельного закона об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене); укрепление аппарата Уполномоченного по правам человека; внедрение «Индекса развития молодежи»; расширение мер по стимулированию благотворительной деятельности; принятие Концепции развития гражданского общества, ориентированной на создание условий для развития гражданского общества и его институтов, а также поддержки и развития гражданской активности и создание общественных советов в субъектах квазигосударственного сектора.

Очевидно, что президент Токаев, анонсировав данные политические реформы, взял курс на демократизацию страны и расширение политических свобод. Все это было инициировано президентом еще до последних событий в начале этого года. Видимо, кому-то очень сильно не понравилось, что Казахстан пошел по абсолютно верному для себя пути в политическом и социально-экономическом плане. Цель недавних деструктивных событий – не дать Казахстану еще больше укрепить свои позиции в Центральной Азии и ослабить государственность для того, чтобы взять РК под внешнее управление.

Президентом была начата модернизация системы государственного управления. Он обозначил следующие шаги: создание Высшего совета при Президенте Республики Казахстан для рассмотрения и принятия решений по вопросам проведения новых реформ; создание Агентства по стратегическому планированию и реформам для подготовки материалов и предложений с целью формирования реформ и содействие в их эффективной реализации; преобразование Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство по делам государственной службы и в Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу); создание Агентства финансового мониторинга для борьбы с "теневой" экономикой с целью снижения ее уровня до 15% к 2025 году; создание Агентства по защите и развитию конкуренции для создания равных условий субъектам рынка путем защиты и развития конкуренции, ограничения монополистической деятельности и недопущения недобросовестной конкуренции; сокращение численности госслужащих на 25% к концу 2021 года; внедрение с 1 июля 2021 г. факторно-балльной шкалы оплаты труда госслужащих, что призвано способствовать усилению их ответственности и мотивации. принятие Концепции развития государственного управления до 2030 года, призванной обеспечить переход от административно-контрольной ориентированности к сервисной модели взаимодействия государства и населения.

Социально-экономическое измерение реформ

Был запущен процесс совершенствования налогообложения, землепользования и привлечения иностранной рабочей силы путем введения моратория на создание новых государственных компаний и субъектов квазигосударственного сектора, освобождения субъектов микро-и малого предпринимательства от уплаты налогов и введения запрета на их проверки уполномоченными государственными органами в течение 3 лет, отсрочки введения обязательной выплаты работодателями 5%-ного взноса в Единый национальный пенсионный фонд до 2023 года.

Был принят Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому правительству и Национальному банку было поручено погасить в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по кредитам малообеспеченных граждан. Предоставлены возможности для заинтересованных граждан республики использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Внедрены механизмы субсидирования арендной платы и активизация работы по обеспечению коммуникациями земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Созданы 12 центров социальной реабилитации для лиц с инвалидностью.

Были проведены ключевые реформы в сферах здравоохранения и образования. В сфере здравоохранения были заложены основы для того, чтобы медицина была одинаково доступна и развита в годах и сельских местностях.

В сфере образования произошло повышение заработной платы педагогам и преподавателям вузов, а также повышение размера стипендии для будущих педагогов.

Выработаны меры поддержки общеобразовательных школ для преодоления разрыва между городом и селом в сфере образования.

Выделены 500 грантов ученым для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира.

Все эти реформы наглядным образом демонстрируют, что высшее руководство Казахстана во главе с президентом Токаевым поставили перед собой цель решить полностью политические и социально-экономические проблемы в стране. За последние годы Казахстан динамично развивается, а текущая программа реформ направлена на дальнейшее полномасштабное развитие РК.

Очевидно, что президент Токаев своими реформами дал четко понять всем уровням государственной власти, что вся работа государства должна быть направлена во благо простых граждан и народа Казахстана. Задан курс на установление социального согласия, стабильности и атмосферы социальной справедливости.

Ашот Саргсян, политолог