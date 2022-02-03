Четверг, 3 Февраля 2022 12:04

АрмИнфо. Армения неоднократно заявляла о своей заинтересованности в проведении работ по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Об этом 3 февраля в беседе с журналистами в Ереване заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, касаясь процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Он напомнил, что как прежде, так и после трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России было объявлено, что стороны предпримут шаги по повышению уровня региональной стабильности и безопасности, и будут двигаться в направлении создания комиссии по делимитации и демаркации границы.

"Мы на 100% привержены выполнению этого заявления, обязательства. Сейчас с Азербайджаном и Россией обсуждаются те меры безопасности, которые приведут к созданию механизмов безопасности и стабильности на линии разграничения", - сказал Мирзоян, в этом ключе напомнив, что были представлены различные предложения и сейчас идут обсуждения.

Он также констатировал, что последнее предложение было негативно воспринято азербайджанской стороной, но были и предложения, неприемлемые для армянской стороны. "То есть это постоянный процесс",

- заверил он.

При этом на уточнение действительно ли урегулирование армяно-турецких отношений сдержит Азербайджан от совершения новых агрессий на границе с Арменией, глава МИД выразил убеждение, что решение нерешенных проблем, урегулирование отношений окажет положительное воздействие на весь регион и на все параллельно протекающие процессы. По его словам, как бы ни рассматривались явления по отдельности, тем не менее, они могут иметь взаимосвязь

Касаясь своего вчерашнего заявлению о том, что Азербайджан чинит препятствия работе Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе, Мирзоян отметил, что Армения проводит интенсивные обсуждения с МККК и другими международными организациями по этому вопросу