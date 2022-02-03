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 Четверг, 3 Февраля 2022 11:18

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ведущих китайских изданий и телеканалов Китайской Народной Республики

АрмИнфо.Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью представителям ряда телеканалов и авторитетных изданий Китайской Народной Республики, являющейся давним и надёжным партнёром нашей страны. В беседе с лидером нации в формате «вопрос-ответ» приняла учас­тие пресс-атташе Посольства КНР в Туркменистане г-жа Юй Сяошуан.

Огромный интерес к Туркменистану со стороны представителей ведущих телеканалов и прессы Китая, имеющих многомиллионную аудиторию, является очередным свидетельством растущего международного авторитета нашей страны, продвигающей под руководством главы государства инициативы глобального значения.

– Уважаемый господин Президент, я являюсь пресс-атташе Посольства Китайской Народной Республики в Туркменистане. Через несколько дней вы планируете посетить Китай и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Прошу Вас дать согласие ответить на вопросы от телевизионных компаний CCTV, «CGTN in Russian», газеты «Жэньминь жибао» и информационного агентства «Синьхуа».

– Прежде всего, позвольте поблагодарить руководство компаний CCTV и «CGTN in Russian» за инициативу организации этого интервью. Общение с такими авторитетными и уважаемыми средствами массовой информации, имеющими многомиллионную аудиторию как в самом Китае, так и далеко за его пределами, безусловно, будет способствовать ещё большему взаимопониманию между двумя нашими дружественными народами и государствами.

Что касается моего решения принять участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, то оно продиктовано в первую очередь пониманием огромной важности этого события для всей планеты.

Исторически так сложилось, что Олимпийские игры всегда олицетворяли мир и дружбу между народами, прекращение вражды и войн, единение людей разных национальностей, политических убеждений, их приверженность высоким идеалам Олимпийского движения, призванного содействовать взаимопониманию, открытости и симпатии между народами и государствами. Как Президент Туркменистана – страны, приверженной именно этим принципам в своей внутренней и внешней политике, я с благодарностью принял предложение уважаемого Председателя Китайской Народной Республики.

– Каковы Ваши ожидания от зимних Олимпийских игр?

– Я уверен, что они пройдут на высочайшем организационном и спортивном уровне, в атмосфере честной борьбы, уважения участников друг к другу, при огромном зрительском интересе.

Мы внимательно следили за подготовкой Китая к Олимпиа­де, видели, как много было сделано, какие великолепные объекты построены, какие инновационные и высокотехнологические решения при этом внедрены и использованы.

Ваша страна в очередной раз показала, что способна успешно решать самые масштабные задачи.

Убеждён, что предстоящая Олимпиада принесёт много выдающихся результатов, станет ярким событием в истории мирового спорта, настоящим праздником для миллионов людей в самых разных уголках Земли.

– Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Туркменистаном в 1992 году, а также поддержавших Туркменистан в проведении политики постоянного нейт­ралитета. За прошедшие 30 лет Китай и Туркменистан выстраивали тесные доверительные, взаимовыгодные и равноправные отношения. На Ваш взгляд, в каких сферах это сотрудничество продвигается наиболее результативно, способствуя развитию и процветанию обеих стран, служа делу мира и взаимопонимания на мировой арене?

– Мы высоко ценим и никогда не забудем поддержку, которую оказал Китай в ходе становления Туркменистана как независимого государства, уважительное отношение к нашему нейтральному статусу и основанному на этой базе внешнеполитическому курсу.

В свою очередь Туркменистан всегда чётко и недву­смысленно формулирует свои подходы к актуальным для наших китайских партнёров вопросам, в том числе касающимся территориальной целостности и единства Китайской Народной Республики.

Мы твёрдо придерживаемся политики «одного Китая», поддерживаем мирное развитие межбереговых связей и мирное объединение Китая.

Для Туркменистана Китай – не просто великое государство, мощнейший мировой экономический и промышленный центр, обширный и перспективный рынок. Это – надёжный и проверенный друг. Наши отношения сегодня носят долгосрочный, стратегический характер. Они прошли проверку временем, доказали свою эффективность и являются в настоящее время серьёзным фактором стабильности и развития на Евроазиатском пространстве.

Нас с Китаем объединяет близость мировоззрения, целей и задач в вопросах глобального мира и безопасности. Это позволяет двум странам успешно взаимодействовать на мировой арене, в рамках крупнейших международных организаций, прежде всего, Организации Объединённых Наций, оказывать друг другу поддержку, координировать политико-дипломатические усилия для продвижения и реализации конструктивных решений. Такой характер наших отношений отвечает подлинным интересам народов Туркменистана и Китая, оказывает большое позитивное влияние на развитие процессов на Евроазиатском континенте и в мире в целом.

Особое место в повестке турк­мено-китайского диалога занимает обсуждение ситуа­ции в Центральной Азии. Здесь позиции наших стран также совпадают: и Туркменистан, и Китайская Народная Респуб­лика выступают за создание в регионе прочной системы безопасности, основанной на многостороннем балансе интересов и приверженности политико-дипломатическим методам решения возникающих проблем.

В этих вопросах и Туркменистан, и Китай выступают с позиции ответственных членов мирового сообщества, внося немалый практический вклад в создание региональных механизмов взаимодействия и оказывая поддержку тем позитивным тенденциям, которые наблюдаются в регионе.

Одним из приоритетов сотрудничества Туркменистана и Китайской Народной Республики является топливно-энергетическая сфера. Что, конечно, объяснимо: наши государства обладают в этом секторе огромным потенциа­лом. Свидетельством тому стало строительство и ввод в эксплуатацию в конце 2009 года стратегического газопровода Туркменистан–Китай. Осуществление данного проекта явилось примером подлинно партнёрских отношений, основанных на равноправии, осознании обоюдных преимуществ, на масштабном видении перспектив и возможностей, которые открылись с началом работы газопровода.

Это и реальное, практическое воплощение цели обеспечения баланса интересов всех участников трубопроводных энергопроектов – и производителей, и транзитёров, и потребителей.

Сегодня мы работаем по вопросам увеличения объёмов поставок туркменского природного газа с учётом возрастающих потребностей экономики Китайской Народной Республики и возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой связи мы готовы к предметному обсуждению возможностей строительства 4-го трубопроводного маршрута из Туркменистана в Китай.

Плодотворно идёт работа в рамках Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству, на заседании которого в ноябре 2021 года было подписано 5 документов, в том числе Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики сроком на 5 лет (2021–2025 годы). Мы рассматриваем эту Программу как прочную основу для дальнейшего продвижения вперёд.

Если же говорить в целом, то у двух государств – огромное пространство и перспективы взаимодействия в политике, экономике и торговле, транспорте и энергетике, инвестициях, сфере высоких технологий, в культурной и гуманитарной областях.

– Китай и Туркменистан приступили к реализации масштабных инициатив, соответственно, «Один пояс – один путь» и «Возрождение Великого Шёлкового пути». Как Вы оцениваете эти две стратегии с точки зрения соответствия долгосрочным обоюдным интересам?

– Наличие объективных взаимных интересов позволяет Туркменистану и Китаю успешно наращивать партнёрство в контексте реализации упомянутых стратегий. Обе они призваны придать мощный стимул экономическому развитию Евразии, объединяя огромные пространства от Тихого до Атлантического океанов на современных принципах, формируя связанные между собой производственные и технологические цик­лы и промышленные пояса, содействуя решению многих социальных проблем, повышению качества жизни и благосостояния народов.

Убеждён, что краеугольным камнем нового облика геоэкономики на нашем континенте должна стать диверсификация сотрудничества. Это объективный процесс, и в нём любые конструктивные идеи, стратегии и инициативы призваны дополнять друг друга на основе сочетаемости интересов и долгосрочных целей.

В этом контексте считаю, что концепция «Возрождение Великого Шёлкового пути» по своей философии и геоэкономическому смыслу сопрягается с китайской инициативой «Один пояс – один путь».

– Как большие панды для Китая, ахалтекинские кони считаются национальным дос­тоянием для Туркменистана. В Китае их тоже любят и называют «небесными аргамаками». Эти редкие животные прибыли в Китай 2 тысячи лет назад по древнему Шёлковому пути. Как мы знаем, Вы – специалист по изучению лошадей. В мае 2014 года Вы подарили Китаю ахалтекинскую лошадь, когда с Председателем Си Цзиньпином присутствовали на заседании Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и церемонии открытия фестиваля коневодческой культуры Китая в Пекине.

Как Вы считаете, в целях содействия долгосрочному развитию двусторонних отношений, помимо политического и экономического взаимодействия, что нам ещё предстоит сделать для расширения и углубления обменов в области культуры, образования, науки и техники, спорта и в других гуманитарных сферах?

– Упомянутый Вами пример с ахалтекинскими конями является свидетельством того, что Туркменистан и Китай – страны с древней и богатой историей, и наши отношения уходят в глубину веков.

В данном контексте самого серьёзного изучения, осмысления и приложения этого выдающегося наследия к ­современным реалиям и условиям требуют огромные пласты исторических связей народов Туркменистана и Китая. И здесь для учёных, историков двух стран открываются широкие возможности для плодотворной совместной работы.

Культурно-гуманитарная сфера является одним из ключевых факторов укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя странами. У наших народов существует взаимный интерес к искусству и литературе Туркменистана и Китая, и государства поощряют это, создавая благоприятные условия для широких контактов представителей творческой и научной интеллигенции.

С руководством Китайской Народной Республики мы договорились и дальше уделять этому должное внимание.

Приоритетным вектором культурно-гуманитарного сотрудничества Туркменистана и Китая является образовательная сфера. Мы высоко ценим готовность китайских партнёров принимать на обу­чение наших юношей и девушек, которые осваивают технические и гуманитарные специальности в лучших учебных заведениях Китайской Народной Республики.

Будет развиваться сотрудничество и в спорте. Свидетельством тому стало участие представительной китайской делегации в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде в сентябре 2017 года. Убеждён, что предстоящая зимняя Олимпиада также придаст новый мощный импульс развитию спортивного сотрудничества между нашими странами.

Одним словом, время работает на нас и на будущие поколения. Потенциал взаимодействия Туркменистана и Китая в гуманитарной сфере объективно востребован в интересах взаимного сближения двух народов и государств, и оно будет иметь всестороннюю государственную поддержку.

– Господин Президент, Вы даёте это интервью во время Праздника Весны – китайского Нового года. Пользуясь возможностью, мы хотели бы попросить Вас передать новогодние поздравления китайскому народу.

– С удовольствием.

Поздравляя народ Китая с Новым годом, я от всего сердца желаю ему мира и благополучия, выполнения всех намеченных планов развития, достижения новых выдающихся результатов в развитии экономики, социальной сферы, дальнейшего неуклонного повышения уровня благосостояния и качества жизни. Уверен, что мудрая и дальновидная внутренняя и внешняя политика руководства Китайской Народной Республики принесёт в предстоящем году вашей стране новые достижения и победы!

– Уважаемый господин Президент, благодарю Вас за интервью, желаю Вам успешного и плодотворного визита в Китай. Спасибо Вам большое.


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