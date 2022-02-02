Среда, 2 Февраля 2022 20:08

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня находящегося с рабочим визитом в Армении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури. На встрече присутствовал также начальник Полиции РА Ваге Казарян.

Приветствуя гостя, премьер-министр отметил наличие новой динамики в армяно-грузинских отношениях. Он отметил, что итоги минувшего года были недавно подведены армяно-грузинской межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству в Тбилиси. Отметил важность тесного сотрудничества правоохранительных органов двух стран, что необходимо для обеспечения безопасности и защиты законности. Никол Пашинян попросил передать свои сердечные приветствия и пожелания здоровья премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, инфицированному коронавирусом.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость постоянного укрепления эффективного сотрудничества между правоохранительными системами двух стран.

Вахтанг Гомелаури поблагодарил за прием и передал премьер-министру Республики Армения теплые приветствия премьер-министра Грузии. <Армения является очень важным партнером для Грузии, соседней и дружественной страной. Я всегда подчеркиваю, что армяне, грузины - самые близкие народы, мы очень близки по традициям, культуре, близки во всех вопросах>, отметил он.

Что касается сотрудничества органов полиции, то по словам Гомелаури руководители двух структур готовы к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества, обмену опытом. Он пожелал успехов в деле реформирования Полиции Армении, создания патрульной службы.