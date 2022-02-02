Среда, 2 Февраля 2022 19:08

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает своим клиентам, получающим денежные переводы как внутри Армении так и из-за рубежа, новую дистанционную услугу VTB-in, с помощью которой отправители переводов из-за границы могут оперативно зачислить деньги из любой точки мира на банковские и карточные счета своих близких и родных в Банке ВТБ Армения через официальный сайт Банка.

Услуга доступна также для переводов с карт локальных банков РА на банковские и карточные счета Банка ВТБ Армения, а также внутри Банка.

Новая услуга VTB-in дает возможность отправить перевод через официальный сайт Банка из любой точки мира, имея лишь подключение к интернету и карту любого банка.

Всего несколько пошаговых действий, и деньги будут отправлены адресату быстрым и надежным способом. Необходимо лишь заполнить номер карты или счета получателя, после чего неполное имя и фамилия получателя автоматически отобразятся на экране для сверки. Сумму перевода необходимо заполнить в драмах РА. Минимальная сумма одного перевода составляет 1,000 драмов РА, максимальная – 500 тыс. драмов РА.

В целях обеспечения безопасности перевода, списание средств осуществляется по технологии 3D Secure (Verified by Visa/MasterCard Secure Code). Это подтверждение платежа отправителем посредством ввода одноразового пароля, отправленного по СМС банком - эмитентом.

По окончании транзакции система создает квитанцию, которую можно распечатать или отправить на введенный адрес электронной почты. Комиссия за услугу VTB-in составляет 2% от суммы перевода, которая автоматически списывается в момент перевода с карты отправителя.

Пополнение банковского/карточного счета будет зачисляется в режиме онлайн с понедельника по пятницу - с 09:00 до 19:00, в субботу - с 09:00 до 18:00, в остальные дни и часы – на следующий банковский день в 09:00.