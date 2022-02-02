Среда, 2 Февраля 2022 17:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 77 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3/1, 3/2, 3 на улице Тотовенца, школа N76, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 43 в кв. ‘Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19-21 на пр. Комитаса, собственные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21-21/2 на улице В.Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 15, 17 на улице Чехова, жилой дом 14 на улице Ехбайрутян, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 село Аревик;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Авшар;

10:00-16:00 частично село Ванашен;

10:30-14:30 частично село Ланджазат;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-16:00 частично село Нарек;

14:00-16:00 частично улица Арама Хачатряна в городе Веди;

в Котайкской области:

11:00-13:00 общины Балаовит, Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, компании ‘Дукаго”, “Арцив”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО “Саранист”, “Манукян коньяк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично квартал ''А” в Джрвеже.