Среда, 2 Февраля 2022 16:48

АрмИнфо. Главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян встретился с послом Франции в Армении Анн Луйо, в рамках предстоящего визита во Французскую Республику, который запланирован на 8-19 февраля.

Как сообщает пресс-служба представителя Диаспоры, беседа прошла в контексте подготовки встречи Синаняна с армянской общиной Франции. Это будет его первый визит в Париж в нынешнем статусе. Главный уполномоченный примет участие в ежегодном ужине Координационного комитета армянских организаций Франции (CCAF).

Затем он встретится с представителями армянских организаций и учреждений, посетит общинные церкви, школы и культурные центры, а также встретится с рядом политических лидеров на национальном и местном уровне.

На встрече Заре Синанян рассказал послу об уникальной роли армянской общины Франции и ее непоколебимой поддержки армянского народа и Армении в эти трудные времена. При это он отметил, что главная цель его визита во Францию - поделиться с соотечественниками своей политикой и программами: , Центр репатриации и интеграции, <Молодой посол диаспор> и поощрить французских армян активно участвовать в них. Его вторая цель - обсудить шаги по развитию сотрудничества между Арменией и общиной.

Посол выразила интерес к этой инициативе и подчеркнула решающую роль, которую друзья Армении среди французского гражданского общества играют в укреплении отношений между двумя странами, особенно в экономической, культурной и гуманитарной областях.