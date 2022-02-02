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АрмИнфо.Вице-премьер РА Мгер Григорян принял прибывшего с рабочим визитом в Ереван заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Во встрече приняли участие также Генеральный директор - председатель правления ОАО <РЖД> Олег Белозёров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.
Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили актуальные вопросы повестки российско-армянских двухсторонних отношений, включая вопросы торгово- экономического сотрудничества. Обе стороны подчеркнули важную роль компании <Южно-Кавказская железная дорога> для экономики Армении и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора.
В ходе встречи были затронуты также вопросы повестки трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики и перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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|ВТБ Армения запустил услугу VTB-in для зачислений на карты и счета клиентов Банка
|СНБ Арцаха обвинила спецслужбы Азербайджана в организации и осуществлении кибератак на арцахцев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении встретился с послом Франции
|В правительстве РА обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества с ЗАО "ЮКЖД" в рамках концессионного договора
|Госслужащие и работники аппарата НС Армении будут премированы
|Главы МИД Армении и Австрии положительно оценивают диалог по нормализации армяно-турецких отношений
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|Пашинян создал рабочую группу для более эффективной организации работы РА в период ее председательства в ОДКБ на 2021-2022 годы
|Гор Царукян возглавил ГНКО <Центр общественных связей и информации> аппарата премьер-министра
|Европейский институт омбудсмена: Политика ОТА наносит институциональный урон общественному авторитету ЗПЧ Армении
|За сутки в Армении подтвердилось около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Начался прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева
|В Орле открыли новый спорткомплекс «Победа»
|Калын и Салливан обсудили нормализацию отношений между Арменией и Турцией
|Акар заверяет: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
|Посольство Армении информирует граждан РА об отмене "зеленных паспортов" на территории Грузии
|Бердымухамедов провел совещание по продвижению энергопроектов
|АРФ "Дашнакцутюн" раскритиковал действия властей Армении в отношении судебной системы
|Великобритания поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений
|Пашинян надеется, что содействие ФРГ работе сопредседателей МГ ОБСЕ будет направлено на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта
|Омбудсмен Армении выясняет обстоятельства преследования судьи Бориса Бахшияна
|1 февраля акции ACBA Bank-а прошли листинг на фондовой бирже Армении в главном списке "А"
|Дипломат бьет тревогу: До расформирования Армии обороны Арцаха осталась одна демобилизация
|Официально: Правящая сила выдвинула на пост президента кандидатуру Ваагна Хачатуряна
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Борис Джонсон подтвердил поддержку Соединенного Королевства усилиям Армении по достижению мира
|Арам Вардеванян: Являясь членом политической команды, президент не сможет руководствоваться общенациональными и общегосударственными интересами
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Замглавы МОНКС Армении и посол Франции обсудили возможности расширения сотрудничества в образовательной сфере
|Глава МИД Австрии завтра прибудет в Ереван
|ВСС дал добро на арест судьи Бориса Бахшияна: Решение раскритиковано судейским и адвокатским сообществами
|Армения придает большое значение постоянному укреплению отношений с Китаем: Пашинян поздравил председателя и премьера Госсовета КНР
|Серж Саргсян: У азербайджанцев был выбор -либо провести референдум и отпустить Карабах либо лишиться Лачина и Кельбаджара
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Серж Саргсян: "Плана Лаврова" как такового не было
|Власти выдвинули на должность главы Аудиторской палаты Атома Джандугазяна
|Прекращены полномочия президента Армении: его полномочия временно возложены на Алена Симоняна
|Серж Саргсян назвал логичным диамeтрально противоположные подходы Еревана и Баку по урегулированию карабахского конфликта
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Араратская область - лидер по числу вакцинированных граждан
|Серж Саргсян вновь опровергает утверждения о наличии новых, после апреля 2016 года, предложений по урегулированию карабахского конфликта
|Серж Саргсян: Я пришел еще раз заявить - Арцах никогда не будет частью Азербайджана
|В Британии конфискованы миллионы фунтов азербайджанского депутата
|МИД: Армения готова и далее укреплять армяно-канадские отношения, поднимая их на качественно новый уровень
|Греческий обозреватель: Чтобы противостоять альянсу Азербайджан-Пакистан-Турция, Армении необходимо заключать больше стратегических союзов с Россией
|Оппозиционер: Действующие власти Армении ясно дали понять, что не потерпят независимости судей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
|Политик: Построение армянской государственности на основе рудиментов советской эпохи невозможно
|Армения и ООН сверили часы по повестке взаимодействия
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|В Арцахе создана комиссия по конституционным реформам
|Посол США в Армении высказалась за решение карабахского вопроса в рамках МГ ОБСЕ
|Читать больше
|Политик: Закон "Об оккупированных территориях Арцаха" - политический мессидж Москвы Алиеву
|Прогноз: Нормализация отношений возможна в случае отказа Турции от предусловий в отношении Армении
|Прогноз: Война проблему с соответствием сил и приоритетов принципам европейской безопасности не разрешит
|Тюрколог: Руководство Армении заходит за красную черту
|Аналитик: Разворот от "Миацума" к покорному миролюбию в отношении все того же врага ошибочен
|Читать больше
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