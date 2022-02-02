Среда, 2 Февраля 2022 16:44

АрмИнфо.Вице-премьер РА Мгер Григорян принял прибывшего с рабочим визитом в Ереван заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Во встрече приняли участие также Генеральный директор - председатель правления ОАО <РЖД> Олег Белозёров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили актуальные вопросы повестки российско-армянских двухсторонних отношений, включая вопросы торгово- экономического сотрудничества. Обе стороны подчеркнули важную роль компании <Южно-Кавказская железная дорога> для экономики Армении и обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора.

В ходе встречи были затронуты также вопросы повестки трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики и перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.