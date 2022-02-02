Среда, 2 Февраля 2022 16:43

АрмИнфо.Аппарат Национального собрания Армении будет премирован. Решение подписано спикером НС Аленом Симоняном 24 января и обнародовано сегодня - 2 февраля.

Как говорится в решении Симоняна, средства, выделенные на январь-июнь 2022 года по статье "Премии, денежные поощрения и специальные выплаты", будут распределены среди работников аппарата НС в размере 30% должностного оклада каждого работника.

Другим распоряжением спикера НС от 24 января государственные служащие и работники аппарата парламента будут поощрены единовременными денежными вознаграждениями. Размер премий не оглашается.