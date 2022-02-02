Среда, 2 Февраля 2022 15:12

АрмИнфо.Позиция Армении по вопросу нормализации отношений с Турцией, по большому счету, за эти годы не претерпела изменений. Об этом 2 февраля в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

В этом ключе он напомнил, что Ереван всегда выступал за открытие границ и установления дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий. "И именно с этой целью, с этими ожиданиями мы вновь вступили в этот процесс диалога. Знаете, что уже состоялась одна встреча. Должен сказать, что на первой встрече, конечно же, невозможно было обсудить множество содержательных вопросов, но есть некоторые положительные сигналы о том, что процесс будет идти в позитивном русле", - сказал Мирзоян, добавив, что это один из тех вопросов, которые не зависит от позиции лишь одной стороны.

В свою очередь глава МИД Австрии указал на необходимость работы в направлении снижения напряженности в регионе и построения доверия. "И мы видим очень важный элемент, а именно осуществление осознанных шагов в нормализации отношений с соседней Турцией, которые были нарушены по историческим причинам. Это будет серьезный шаг, как для армянского народа, так и всего региона", - подытожил он. Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При это он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.