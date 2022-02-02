Среда, 2 Февраля 2022 15:02

АрмИнфо.Азербайджан чинит препятствия работе международных организаций в Арцахе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян 2 февраля на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом.

"С сожалением должен сказать, что и тут видна неконструктивная позиция Баку.

Поскольку они принуждают не только другие международные организации, но даже Международной комитет Красного Креста, занимающийся исключительно гуманитарными вопросами и не имеющего политического подтекста, умещаться в продиктованной им политике, в той логике, в которой они видят", - возмутился министр, напомнив, что МККК это единственная организация, которая и прежде работала в Нагорном Карабахе.

"Теперь, фактически Азербайджан и это ограничивает. Мы желаем конструктивного диалога и решения всех вопросов, наша цель мир и стабильность в регионе. И здесь требуется аналогичная позиция Азербайджана", - подытожил глава МИД Армении.

Напомним, что МККК работает в регионе с 1992 года и выполняет деятельность исключительно гуманитарного характера.