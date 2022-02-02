Среда, 2 Февраля 2022 14:44

АрмИнфо.Мое впечатление после предыдущего визита в регион, который состоялся летом прошлого года, что это очень богатый с точки зрения природных и человеческих ресурсов и потенциала регион.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг 2 февраля на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном в Ереване, комментируя адресованный главе армянского внешнеполитического ведомства вопрос о "красных линиях" для Армении в отношениях с Азербайджаном.

""Красные линии" не помогают развивать регион. Как представители ЕС, австрийцы хотят, что регион был стабильным и процветающим, где люди вновь увидят перспективу. Последние выборы, свидетелями которых мы стали, как раз о том, что люди отдали свой голос за перспективу, экономическое развитие, разделение власти, и это очень обнадеживает. Хотелось бы видеть еще большее в регионе. ЕС готов помочь, если мы в состоянии что-то сделать. Мы говорили о взаимосвязанности, будь то железная дорога, или автомобильные дороги, или электрические сети. Это то, чему мы можем помочь в формате "3+1", и мы готовы сделать это", - заявил глава МИД Австрии.

В тоже время Шалленберг уклонился от прямого ответа на вопрос о судьбе армянских военнопленных удерживаемых в Азербайджане и шагах международного сообщества для решения не только этого гуманитарного вопроса, возникшего в результате действий азербайджанской стороны.

Подтвердив позицию Австрии и ЕС о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ, министр заявил, что международное сообщество не может подменить политическую волю сторон. "Ереван и Баку должны проявить волю. Рана пока открыта. Вы упомянули проблемы - статус, границы, другие открытые вопросы. Но, как я уже сказал, есть признаки шагов в правильном направлении. Мы готовы помочь. Но вы должны хотеть принять нашу помощь. Мы как международное сообщество можем только содействовать. Я вижу готовность идти в правильном направлении. Но необходима смелость сторон", - заверил глава МИД Австрии.